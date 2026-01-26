我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲（如圖）昨日在Lulu與陳漢典的婚禮上的擔任證婚人，並且與昔日愛徒辛龍同桌。（圖／記者林柏年攝）

劉真驟逝後協助善後 昔日情誼曾十分緊密

▲辛龍在劉真過世後淡出演藝圈5年，近日宣布回歸。（圖／翻攝自臉書@辛龍 Shin Lung）

辛龍無預警復出 吳宗憲態度轉為祝福

▲吳宗憲坦言在婚禮上跟辛龍互動不多。（圖／記者蘇詠智攝）

藝人辛龍與昔日老闆吳宗憲，昨（25）日在陳漢典與Lulu的婚宴上意外同桌，被外界視為「破冰重聚」的重要時刻，2人自2020年辛龍痛失愛妻劉真後，因復出與工作安排問題逐漸疏遠，關係一度被形容為降到冰點。此次在喜宴場合再度同框，也讓不少人關心是否代表雙方已放下過去心結。對此，吳宗憲也親自說明，坦言是在熱鬧氣氛中短暫寒暄，並未有太多深入交談。回顧當年，劉真因心臟手術意外離世，對辛龍造成極大打擊，身心狀況長期低落，當時身為經紀公司負責人的吳宗憲，不僅協助處理後事，也多次嘗試安排辛龍復出，希望透過工作轉移注意力，重新回到生活正軌，2020年9月吳宗憲原本替辛龍安排參加公益演唱會，盼能逐步重返舞台，但最終辛龍臨時取消演出，讓外界解讀為他仍無法走出傷痛。演出取消後，吳宗憲一度情緒激動公開表示不滿，直言：「難道要所有人求著他嗎？」相關發言也被外界視為雙方關係生變的轉折點，不久後便傳出雙方解約消息，辛龍選擇離開台北這個充滿回憶的城市，帶著女兒搬到台中生活，暫別演藝圈，此後多年2人幾乎沒有公開同框或合作，也讓外界認為這段師徒情誼已劃下句點。直到去年辛龍突然宣布復出，重新站回螢光幕前，讓不少觀眾又驚又喜，對此吳宗憲也展現寬廣態度，表示不會再計較過去，若有機會也願意同台合作，這番話當時被視為釋出善意，而此次在婚宴場合實際同桌，更讓外界好奇是否代表雙方已恢復往日互動。不過吳宗憲也坦言，當天因賓客眾多、氣氛喧鬧，並沒有特別坐下來敘舊。根據《聯合新聞網》報導，吳宗憲直言2人在喜宴上主要是沉浸在新人喜悅與現場熱鬧氣氛中：「沒有辦法聊得太多！」實際互動並不算熱絡，然而在外界眼中2人能夠同桌吃喜酒，本身就已具有象徵意義，也被解讀為至少已能自然面對彼此。是否會因此迎來真正的破冰與後續合作，仍有待時間觀察，但至少這場婚宴，替這段多年來的僵局，悄悄打開了一道縫隙。