被封為中國短劇圈「頂流男神」、「短劇 F4」而爆紅的男星何健麒，去年才被爆料私生活不檢點，想不到近日又遭一名自稱前女友的網友實名舉報，指何健麒私下染毒、私生活混亂，為此何健麒工作室出面回應，表示已經報警並且否認相關指控。一名自稱是何健麒前女友的女性出面爆料，自己在2021年曾與何健麒同居，期間多次親眼目睹對方吸毒，並透露同年10月男方曾因涉毒問題，被北京警方帶走調查，接受尿檢、血檢及毛髮檢測，她更指出，何健麒當時為了掩蓋檢測後剃髮的痕跡，刻意以接髮辮造型示人，試圖混淆外界視線。除了涉毒指控，爆料者也痛斥何健麒私生活失德，指控兩人同居期間，他仍與同戲女演員發生親密關係，直言對方行為「毫無底線」，讓她身心受創，相關內容曝光後迅速在網路發酵，不少網友直呼震驚，也有人要求相關單位徹查。面對鋪天蓋地的毀滅性指控，何健麒隨即火速反擊，他否認所有爆料內容、公開報案單，強調自己遭到惡意造謠，質疑對方動機不單純，他更在微博發文表示：「短劇演員沒那樣高收入，一窮二白的，造謠你都得有個譜啊。」試圖以幽默語氣化解外界質疑。何健麒工作室也隨後發布正式聲明，強調網路流傳的涉毒與私德指控皆為不實內容，已依法報警，並將對造謠者追究誹謗責任及相關賠償，態度相當強硬。然而，事件並未因此平息，爆料女方再度發文回嗆，表示「願意接受一切核查與質證」，並霸氣稱「姐不缺錢」，暗示自己並非為了利益發聲，雙方各執一詞，讓事件陷入羅生門。事實上，何健麒的成名之路本就充滿話題，他原是中國高鐵售票員，因高顏值照片在網路瘋傳而踏入演藝圈，轉戰短劇市場後迅速累積人氣，成為新生代流量代表之一，然而，他的爭議也一路相隨，去年曾捲入劈腿風波，導致原本被知名編劇于正相中、出演古裝劇《玉茗茶骨》的機會臨時遭換角，星途受挫。