高雄市長陳其邁今（26）日宣布推出「婚育宅加碼」與「育兒租金補貼2.0」雙軌加碼方案。其中，「婚育宅加碼」首波標的大寮社宅，預計於115年中旬招租時，將提供40%戶數開放新婚及育兒家庭申請；同時育兒租金補貼也將擴大社宅育兒家庭，包括0到2歲幼兒補貼加碼1.5倍，預計可以照顧12,560戶的育兒租屋家庭。陳其邁今天視察「婚育宅加碼」首波標的大寮社宅並參觀三房型實品屋。他表示，大寮社宅交通便利、鄰近重要工業區，可滿足民眾居住需求及快速成長的就業人口。為支持勞工朋友、新婚青年及育兒家庭，高雄配合中央既有20%保留戶數政策，再加碼20%，大寮社宅預計今年中旬招租時，將提供共40%、154戶婚育宅，開放新婚及育兒家庭申請入住。同時，高市府將「育兒租金補貼」升級為2.0版本，適用對象涵蓋中央及地方興建社宅住戶、中央核定租金補貼戶，以及高雄市增額租金補貼對象，預計可照顧12,560戶育兒租屋家庭。透過擴大涵蓋範圍及提高補貼權重，期盼有效減輕育兒家庭在居住與照顧上的經濟壓力，並優先引導入住功能完善的社會住宅。大寮社宅緊鄰捷運站，具備托嬰中心等完善生活機能，預計於115年中旬完工並開放招租後即可適用相關加碼措施。市府運用囤房稅收，針對年輕家庭最關心的居住與育兒需求，推出「婚育宅加碼」與「育兒租金補貼2.0」雙軌方案，除提高新婚及育兒家庭在社宅的保留戶數比例外，凡新婚及育有0至6歲幼兒的家庭皆可優先申請入住，租期最長可達12年，打造安心穩定的居住支持。在租金補貼方面，市府同步導入「疊加式加碼機制」。考量0至2歲為家庭托育支出最高的高負擔期，凡家中育有該年齡層幼兒者，補貼金額將給予1.5倍加權；另為鼓勵在地定居，12歲以下子女設籍高雄者，每名子女可再加碼2,000元。以一個育有兩名子女（其中一名為0至2歲）且皆設籍高雄的家庭為例，每年可領取補貼16,000元；若育有三名子女（其中一名為0至2歲）且皆設籍高雄的家庭，年度補貼最高可達24,000元。補貼採每年一次性發放，提供育兒家庭最實質的支持。