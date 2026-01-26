我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌在卸任立委倒數之際，今（26）日公布民眾黨版本軍購特別條例，將1.25兆瘦身為4000億，並採取1年1期方式編列。對此立委林楚茵狠酸作弊偷機密還寫成這樣，黃國昌專業到底在哪？批評第一條就漏字；武器數量寫死在法條；一年一期分批送立法院同意，每年都可能政治卡關；最後則是硬塞社福條款，拿社福當籌碼去綁架國家安全，稱餐廳大廚出菜後都要全權負責，但黃國昌是即將卸任，可以拍拍屁股就走人不負責，「黃國昌你好意思？」林楚茵評論，民眾黨軍購條例有四大爛點，首先是第一條就漏字，是不敢寫「戰」，還是為怯戰；其次是武器數量寫死在法條裡；第三，一年一期分批送立法院同意，每年都可能政治卡關，增加軍購障礙；最後則是採購條例硬塞社福條款，拿社福當籌碼去綁架國家安全。林楚茵說，行政院提出8年1.25兆，民眾黨版直接障眼法砍到剩4000億，硬生生少掉68％，但民眾黨不是國防部，美國談判也輪不到他們，黃國昌寫這預算莫名其妙，難不成想開「軍購掮客」當黨營事業？林楚茵表示，民眾黨把政院版要求的「非紅供應鏈」刪除，國民黨沒膽做給中共看的，就交由民眾黨來做是嗎？黃國昌「偷竊機密」45秒恐讓台灣變「信用瑕疵戶」，現在又端出不顧台海現況、隨時斷炊的軍購草案。最後林楚茵稱，餐廳大廚出菜後都要全權負責，但黃國昌是即將卸任，可以拍拍屁股就走人不負責，「黃國昌你好意思？」