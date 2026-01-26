中國對台灣鳳梨釋迦進口關稅提高至20％，再加上增值稅9%，合計出口到中國稅率近3成，原本一顆20元，硬生生被迫漲到26元，影響銷往中國管道。對此，農業部農糧署啟動規劃補助行銷、擴大內需、多元加工及結構調整等產銷穩定措施，希望藉此讓種植鳳梨釋迦的農民好過年。
過去鳳梨釋迦在台灣種植佔有優勢，但隨著台灣農民種植技術帶去中國，導致中國也可以大規模種植相同品種。中國從2024年就停止對我零關稅優惠，銷中需要關稅20%及增值稅9%，提高了銷往中國門檻；而當出口量下滑，也連帶導致國內生產過剩，進而讓鳳梨釋迦價格雪崩。
農糧署說明，去年、今年期鳳梨釋迦全台收穫面積共2,454公頃，台東縣占99％，預估產量為1萬2,761公噸。受到去年楊柳颱風影響，今年期11月至12月早期果量少，目前採收進度約2成，導致外銷啟動時間延後，且產期集中在1月下旬至2月下旬採收，也就是春節前後。
面對即將迎來的採收高峰，農糧署去年12月17日已邀集農業部國際司及試驗改良場、產地農民團體、加工廠及通路商等單位，全面研訂產銷穩定措施，如農糧署已規劃海外拓銷獎勵，補助行銷國際新興高端市場海（空）運3至70元／公斤及相關附加獎勵。
而農糧署也啟動「擴大內需」、「多元加工」及「結構調整」等產銷穩定措施。第一，農糧署已輔導產地農民團體與全聯、家樂福、統一超商、全家便利商店、台灣優果鮮販企業團購平台、農良直賣所等多元通路合作銷售，提供國人年節送禮與居家享用的最佳選擇，自今年1月7日起陸續銷售。
第二，輔導廠商採購果品，產製截切鮮果、冷凍果丁、果泥及酒品等多元加工產品，並結合既有及潛在外銷通路，突破檢疫障礙，擴大我國釋迦產品外銷。
第三，持續推動轉作及品種更新，以平衡市場供需。最後，呼籲業者避免過度仰賴單一市場，並配合農業部提供海外拓銷獎勵，協助業者與海外大型通路對接，合作辦理海外行銷推廣活動，以開拓多元高端國家市場。
農糧署說明，每年12月到翌年4月正是鳳梨釋迦產季，果品口感Q彈、甜中帶酸且富含營養，目前正值最佳賞味期。籲請國人與機關企業，無論是春節送禮或自家享用，可透過超市、超商、量販通路、台灣優果鮮販企業團購平台、農良直賣所等多元通路採購。農糧署也訂於2月9日至12日在台北希望廣場舉辦年節展售活動，邀請國人屆時前往選購，共同支持台灣優質農產品。
