日本科研品牌「Kristen Claire」近日強勢進軍台灣，23日盛大舉辦產品發佈會。此次由日本資深化妝品配方權威——庄司麻美（Shoji Asami）擔綱首席產品設計師，引發市場強烈關注。另外，品牌還特別邀請在台灣擁有高人氣的日籍女星阿部瑪利亞（Abe Maria） 擔任品牌體驗大使，她還透露，使用KC SKIN水凝面膜後，就能在家就能一邊敷面膜，一邊輕鬆「嚕貓」。庄司麻美致詞時指出，過往的化妝品開發多半停留在「要再添加什麼成分」的「補充式」思維，但 KC SKIN 的核心「多泌體™」打破框架。它不僅是單一功能型成分，更是一套能向肌膚「傳遞訊息」、協助肌膚「調整自身狀態」的系統。這種從「追求短期效果」轉向「喚醒肌膚原生力量」的設計，展現了前所未有的保養成果。庄司麻美還強調，在研發過程中團隊反覆調整質地與膚觸，進行了數百次的測試，以確保產品的功效與質地。KC SKIN 專為對成分敏感、渴望找到溫和且能長期使用產品的族群所設計，期望能成為讓人每天安心使用、如呼吸般自然的日常習慣。為了完美詮釋 KC SKIN 源自日本的純淨基因，品牌特別邀請阿部瑪利亞（Abe Maria）擔任品牌體驗大使。她也分享親身經歷，在發布會前一日為了確保最佳狀態，特別使用「水凝面膜」進行急救。結果隔天化妝師在不知情的情況下，驚訝詢問，「妳的皮膚怎麼變得這麼滑？」這種連專業人士都能立即觀察出的膚質改變，讓她對 KC SKIN 的急救修護力深具信心。在產品實測上，阿部瑪利亞也直言，市面許多精華液只給人表面黏膩的「假性保濕」感，但 KC SKIN 的多泌精華液滴在臉上能瞬間被吸收，呈現真實的彈性與深層補水，完全顛覆了傳統黏膩印象。此外，身為「貓奴」的她更對水凝面膜的設計讚不絕口，強調敷上後「完全不會動」且「絕不滴水」，讓她能邊敷臉邊輕鬆「嚕貓」，完美實現了保養與生活的零距離。KC SKIN 全系列產品即日起於台灣正式開賣。消費者可透過官方網站選購，體驗與日本同步的頂尖多泌體保養科技。慶祝品牌登台，官網現正舉辦開幕限定優惠活動。