2026縣市長選戰倒數，民進黨台北市長選戰人選遲遲未定，到目前為止，僅有壯闊台灣創辦人吳怡農表態力爭提名，粉專「逆風的烏鴉」點名現任101董事長賈永婕，或許是民進黨奇兵，他指出，台北市選民結構藍大於綠，民進黨要挑戰蔣萬安，候選人必須具備「政黨色彩不強」且符合市民偏好的「菁英明星形象」，目前被點名的鄭麗君雖具菁英氣息，卻未跨出同溫層；相較之下，賈永婕政治色彩鮮明度低、正面形象強，近期更因徒手攀爬101活動出盡鋒頭，若能複製「柯文哲模式」，以無黨籍身分參選並獲民進黨支持，將可能對蔣萬安構成威脅。逆風的烏鴉也提到，賈永婕若作為奇兵參選，背後隱含三大隱患。首先是參選意願，特別是她夫家家大業大，是否願意讓她選邊站投入政治呢？商業與政治掛鉤未必是好事。其次是素人從政的檢驗問題，儘管她在商界與演藝圈表現亮眼，但受到的監督標準與從政完全不同，一旦出現與人設落差巨大的負面爆料，將面臨毀滅性打擊。最後則是民進黨考量，若賈永婕真的當選，是否會演變成柯文哲第二，無法維持對民進黨的忠誠，將是綠營必須擔憂的變數。儘管存在風險，賈永婕若真的出戰，「母雞效果」預期會比民進黨目前檯面上的人選好得多。他分析，即便最終無法勝選，憑藉高知名度與正面形象，也有極大機會發揮擴張基本盤的作用，帶動民進黨台北市議員的選情，有機會打破民進黨在首都的選票僵局，將觸角延伸至中間及藝文等領域，成為民進黨在台北市布局中，具備高度話題性的關鍵棋子。