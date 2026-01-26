我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧（右）客串服飾店一日店長，黃玉榮（左）化身迷哥，瘋狂追星索取簽名和合照。（圖／三立提供）

話題女神跨足戲劇 八點檔首秀時間曝光

▲李多慧日前因為遭喜劇演員林妍霏在演出中調侃，親上火線回應外界爭議，強調自己不吸菸，並重新看待對聲音與語氣的討論，直言成為進步動力。（圖／翻攝自李多慧Threads@le_dahye）

社群長文吐心聲 強調反省但不接受不實影射

韓籍啦啦隊女神李多慧近日成為話題焦點，起因於喜劇演員林妍霏在脫口秀段子中影射她私下形象，甚至提及「表裡不一」、「有抽菸」等內容，引發網路熱議與輿論延燒。不過近日李多慧受邀登上三立台劇《百味人生》客串演出，而她的首秀播出時間也曝光，預計將在明（27）日晚間八點播出。同劇女演員德馨也發文大讚李多慧：「可愛又認真，會紅真的不是沒原因。」就在輿論尚未完全退燒之際，李多慧的全新動向也隨之曝光，三立台劇官方社群搶先預告，她將正式跨足八點檔戲劇，客串演出八點檔《百味人生》，並公開她與劇中角色同框的畫面，寫下：「就在明晚！可愛的多慧來百味人生啦」，讓粉絲又驚又喜。這也是李多慧首次挑戰台灣本土長壽劇，播出時間一公布，立刻在粉絲圈掀起討論，被視為她在台發展的重要里程碑。不只官方帳號搶先宣傳，劇中演員德馨也在社群平台發文力挺，笑稱前幾天才寫了一篇關於李多慧的文章，沒想到劇情就安排角色去找她買衣服，直呼「這什麼共時性」，並大讚她「可愛又認真，會紅真的不是沒原因。」同劇演員黃玉榮也難掩興奮，連續發文宣傳，直呼：「不要懷疑，李多慧真的有演八點檔！」邀請觀眾準時鎖定播出，顯示她在劇組內的人氣與好感度相當高。事實上，李多慧被林妍霏在脫口秀上調侃她口音、影射她抽菸後，沉寂數日後李多慧選擇正面回應，她透過社群平台以全中文向粉絲說明近況，直言自己：「真的不喜歡抽菸！」否認相關指控，同時也坦承這次事件帶來不小衝擊，但她選擇將其視為重新審視自我、讓自己成長的契機，態度冷靜而誠懇。從被影射、被討論，到親自回應爭議，再到八點檔首度亮相，李多慧近期的一連串發展，幾乎濃縮了她來台後所面對的現實考驗，她沒有選擇逃避，也沒有只停留在澄清，而是持續用實際行動站上不同舞台，證明自己的專業與態度。對粉絲而言，李多慧的客串這不僅是一場戲劇客串，更像是她用作品回應質疑的重要時刻，隨著《百味人生》播出在即，外界也關注，她是否能在戲劇領域開啟更多可能性，讓這場風波，成為她轉型路上的轉捩點。