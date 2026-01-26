我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌在卸任立委倒數之際，今（26）日公布民眾黨版本軍購特別條例，將1.25兆瘦身為4000億，並採取1年1期方式編列。對此長期關注國防的新北市議員林秉宥表示，簡單講就是美國要求的同意了，美國沒有要求或台灣自己要的，「那都不關我的事，我有交代了」。而其中名稱跟總說，很多概念跟邏輯名詞都是相互矛盾，也印證民眾黨在國防領域上的表現就是自己最痛恨的類型，「一堆傻逼在那邊喊什麼他們根本不了解的名詞」。民眾黨今日公布黨版軍購特別預算，林秉宥評論，簡單講就是美國要求的同意了，美國沒有要求或台灣自己要的，「那都不關我的事，我有交代了」。林秉宥也提出兩個重點需注意，就是美國與台灣合作的非紅供應鏈是民眾黨不支持的，這對於提升台灣與盟軍的持續作戰能力至關重要；簡而言之，民眾黨不支持民主兵工廠。其次是，美國對台軍售中非公開的部分，因為不符合民眾黨公開透明的原則（又或是專業能力根本看不懂），所以這些未能公開的機密項目（一般而言是更高階、火力更強、威脅更大）也是民眾黨反對的，簡而言之，民眾黨不支持台灣獲得對中決戰兵器。林秉宥表示，其實看草案的名稱跟總說，很多概念跟邏輯名詞都是相互矛盾的，也印證民眾黨在國防領域上的表現就是自己最痛恨的類型，一堆傻逼在那邊喊什麼他們根本不了解的名詞，什麼不對稱作戰，什麼保衛國家安全，但他們的安全保障方案就是脫褲子去對岸跳舞，民主制度卻還是保障他們的發言權。