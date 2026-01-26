交通新制上路了！立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，針對駕駛人違規使用行動電話等裝置及吸菸行為提高罰鍰金額，其中，加重汽、機車駕駛吸菸的政策，更是獲得大批用路人好評：「超討厭騎車聞到煙味」。
交通新制已上路執行！開車上路玩手機最重罰3千
苗栗縣警察局指出，機車駕駛行駛時以手持方式使用行動電話、電腦或其他具類似功能裝置進行通話或數據通訊，罰鍰由原本1000元提高至1200元；汽、機車駕駛行駛中手持、吸食或點燃香菸，影響他人行車安全者，罰鍰也由600元提高至1200元。
苗栗縣警方統計，2025年至今已取締165件相關違規，顯示分心駕駛情形仍相當普遍。
警方也提醒，行駛中吸菸除違反交通規定外，若遭民眾以環保名義檢舉，還可能觸犯《廢棄物清理法》。衛生福利部說明，汽、機車駕駛人手持、吸食或點燃菸品，依法可處1200元至6000元罰鍰，若與交通違規併罰，最高可達7200元。
消息曝光後，也讓大批用路人狂讚，「騎車被抖掉的煙灰噴到真的很危險，真的該抓」、「抽菸應該罰重點，影響太臭」、「每次停紅燈都聞到菸味，真的很不舒服」、「抽菸的罰則可以再多加一個零不為過，因為常常都是沿路散播菸味，騎在後方的都被迫吸二手菸」。
學校、醫院附近更要安全駕駛！致人傷亡刑責更重
此外，本次《道路交通管理處罰條例》第86條修正也規定，明定駕駛人行經設有學校、醫院標誌之路段，未依規定減速慢行，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至二分之一。
該項加重規定也包含無照駕駛、酒後駕車、吸食毒品後駕車、行經行人穿越道未讓行人優先通行、超速40公里以上、非遇突發狀況任意驟然減速或煞車，以及在道路上競駛、競技等高度危險的駕駛行為。
交通新制懶人包！罰款、刑責一次看
汽車： 罰鍰 3,000 元
資料來源：苗栗縣政府
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
- 行駛中以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置：
汽車： 罰鍰 3,000 元
- 手持香菸、吸菸「全面開罰」 行駛中手持、吸食或點燃香菸，影響他人行車安全：
- 行經「學校、醫院」未減速肇事 行經設有學校、醫院標誌之路段，若未依規定減速慢行，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者：
