新北市中和區25日凌晨發生一起死亡車禍！一名25歲溫姓替代役男搭乘多元計程車行經台64線快速道路時，疑似與林姓司機發生口角，被臨時趕下車後倒臥在車道上，隨後遭4輛來車輾過，當場身亡。警方後續依過失致死罪，將林姓司機及4名駕駛移請新北地檢署偵辦。還原整起事件，溫男目前在鐵路警察局服替代役，預計下月退伍。25日凌晨2時許，他自北市文山區搭乘林男駕駛的多元計程車返家途中，疑似因酒後躺在後座並踢打車門與椅背，引發司機不滿，雙方爆發口角。林男一氣之下，竟在台64線快速道路中和段將溫男趕下車後駛離現場。林男事後心生不安，主動致電警方報案，但警消到場時，發現溫男已倒臥在車道中央，先後遭39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男駕駛車輛輾過，溫男頭顱破裂、全身多處骨折，明顯死亡。警方初步酒測顯示，林男、陳男與邱男酒測值為0，至於簡男與魏男疑似未察覺輾到人而未停留，警方將陸續通知到案說明。全案朝過失致死方向偵辦。此外，警方也針對林男在快速道路臨停並將乘客趕下車的行為，依《道路交通管理處罰條例》開出違規臨停及計程車任意拒載等罰單，最高可處新台幣7200元。