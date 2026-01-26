我是廣告 請繼續往下閱讀

近年來，網路行銷不僅改變品牌曝光方式，更成為推動產業轉型與成長的關鍵力量。從數位行銷起家的周育弘，憑藉對搜尋引擎與消費行為的深刻理解，跨界傳統的製衣產業，透過「網路導流＋系統化流程」重新設計商業模式，成功讓創八製衣在短時間內快速成長。周育弘2014年創立「創八多媒體公司」，專注於SEO 關鍵字行銷與網站建置。他當時就意識到，企業曝光不再只是比誰廣告預算多，而是比誰更懂搜尋引擎與消費者行為。為了驗證網路行銷的普遍性，周育弘創立「創八製衣」，主打班服與團體服市場。當時沒有門市、沒有資源、也不是成衣科班出身，他只做一件事，讓有需求的人「在搜尋時，一定找得到創八」。結果出乎意料，訂單從網路湧入，他也因此陰錯陽差踏入外界眼中的傳統產業。周育弘指出，從最初的線上接單、委外生產，到後來開設台北，高雄，屏東實體門市、再獨資建置「創八東港印刷中心」，創八製衣不到五年，營業額從年收一、兩百萬元，躍升至千萬元以上，規模甚至超越不少經營數十年的老字號工廠。周育弘認為，關鍵不在產業新舊，而在「流程有沒有被重新設計」。他直言，衣服是人類的必需品，不會被 AI 或系統取代，但傳統的做生意方式一定會被淘汰。於是，他將自己最擅長的系統化思維，全面導入製衣流程。以報價為例，傳統團體服從了解需求、詢問上游成本到正式報價，往往需要半小時以上；創八製衣則透過系統整合，五分鐘內即可完成報價，即使是高度客製化需求也不例外。同時結合 AI 視覺化系統，客戶的設計需求能即時呈現，大幅縮短溝通時間，提高成交效率。再加上長期累積的SEO優化能力，創八製衣在搜尋引擎上的曝光速度與轉換率，遠高於同業，也促使周育弘決定自建印刷中心，掌握產能與品質。去年，他更進一步成立美國公司，準備將這套「網路導流＋系統化製衣」的商業模式複製到海外市場。從數位行銷跨足製衣產業，周育弘也為夕陽產業開出了一條全新的可能性。