前民眾黨主席柯文哲自爆，曾對民進黨總召柯建銘開出交換條件，以通過《人工生殖法》來換取他處理總預算與軍購案，試圖給藍綠台階下，遭民進黨拒絕。對此，國民黨台北市議員游淑慧痛批，柯文哲此舉完全是政治叫價，柯文哲目前非黨主席也非立委，是以什麼身分去談條件？打算說服藍白多數，還是準備背叛國民黨、來個回馬槍？游淑慧在節目《新聞大白話》中感嘆，民眾黨現任主席黃國昌好不容易與國民黨建立起基於政策與誠信的合作基礎，卻被柯文哲三兩下就打壞互信。她直言，柯文哲過去習慣在藍綠間討價還價，看誰給的價碼高就往哪靠，如今這種「太上皇」發言，民眾黨內部公職搖頭嘆氣，更暴露出他自戀投機的本質。她批評柯文哲自認聰明，覺得政治交換最有效率，卻忽視道德與誠信。柯文哲宣稱要讓國家正常運作，游淑慧認為這只是自以為是的決策，可能造成盟友間的毀滅性猜忌，政治不該只是看誰能給最大利益的價碼戰。游淑慧呼籲柯文哲應反思，若一味追求政治交換而棄守誠信，最終只會讓原本穩固的在野合作陷危機，甚至導致民眾黨形象受損。