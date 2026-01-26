我是廣告 請繼續往下閱讀

星岑在《味全龍感謝祭》完成自己啦啦隊生涯最後一次表演舞台。

不輸年輕人的堅持 選擇讓位延續舞台

最後一舞成永恆 青春畫面不會褪色

制服換下但熱情不滅 轉換身分續挺棒球

味全龍Dragon Beauties第一代成員星岑（陳嘉玟）今（26）日在社群平台發表長文，親自向球迷與球隊道別，正式為自己的啦啦隊生涯畫下句點，她坦言自己對於這一天到來其實早有心理準備，但真正到來時仍比自己原先設定的時間提早了1年，她透露原本希望能完成「40歲的里程碑」，最終卻在39歲選擇轉身，星岑直言體力與狀態仍在，但現實條件並非單靠努力就能改變，尤其年齡是無法逆轉的事實，也讓她必須正視舞台交棒的時刻。星岑也感性發文告別6年應援舞台，並表示自己轉換身分後仍會繼續挺棒球。回顧多年來的自律生活，星岑透露自己始終維持早起運動的習慣，並不只是為了紀律，更是一種不服輸的證明，她希望在體力與體態上都不落人後，證明年齡並非限制。然而，她也清楚看見時間的推進，理解舞台需要更多正在發光的年輕世代接棒，她選擇在仍能全力奔跑、自在舞動的狀態下離開，讓應援文化得以延續，這不是退場，而是對團隊與舞台的成全。星岑回憶在《味全龍感謝祭》隔天接到通知時，原以為自己已經做好心理準備，卻在與長官通話過程中情緒潰堤、眼淚不自覺落下。星岑直言這不只是一份工作，而是她自球隊成軍以來一路打拼、共同成長的地方，6年來累積的回憶瞬間湧現，情感難以割捨，她坦言自己始終把每一場比賽都當成最後一場在跳，因此每一次鞠躬與道謝都格外用力，也正因如此，如今回首時能夠問心無愧，為自己留下完整而漂亮的句點。讓星岑最感慨的是，原以為《味全龍感謝祭》舞台只是一次普通的演出，卻意外成為她與夥伴琪琪、也是她個人的最後一舞，她感謝一路相伴的球迷，讓那些定格的畫面不只是照片，而是會發光的青春片段。對星岑而言，棒球場不只是見證職涯的地方，更承載了人生重要階段，星岑表示：「每一次到場、每一聲應援、每一個對到眼的瞬間，都讓我知道自己並不孤單，能在青春裡遇見你們，真的很幸運！」雖然卸下小龍女制服，星岑強調自己對棒球的熱愛從未消失，她表示未來仍希望以不同方式陪伴球迷：「哪裡有棒球、哪裡有應援，就還有我們的連結。」她也預告將前往日本經典賽為中華隊加油，並感謝球團讓她能轉換身分，持續為棒球付出心力，以「第一代小龍女、天母永遠的27號」自稱，星岑正式向舞台致敬，下台一鞠躬，為這段與球迷共同發光的歲月，留下深深一禮。