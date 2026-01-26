我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麗星郵輪公司探索星號駛抵高雄港。(圖／高雄港務分公司提供)

▲愛達郵輪公司愛達女神號郵輪首航高雄港，靠泊高雄港旅運中心碼頭。(圖／高雄港務分公司提供)

▲愛達郵輪公司愛達女神號郵輪首航高雄港，由高雄港務分公司棧埠事業處處長蔡建郎(左)代表致贈首航紀念牌給愛達女神號(AIDAdiva)郵輪，由該輪船長代表接受。(圖／高雄港務分公司提供)

▲愛達郵輪公司愛達女神號郵輪首航高雄港，高雄港務分公司與高雄市政府海洋局攜手合作，安排傳統原住民迎賓舞蹈表演，以及春聯書法體驗活動，讓旅客近距離感受我國傳統文化之美。(圖／高雄港務分公司提供)

高雄港25日從早到晚熱鬧非凡，迎來雙郵輪接力靠港，洋溢著活力滿滿的氛圍，上午由首次造訪高雄港的愛達郵輪公司愛達女神號(AIDAdiva)郵輪率先靠泊高雄港旅運中心碼頭，晚上則由麗星郵輪公司探索星號(Star Navigator)郵輪接續到港，搭載以我國籍為主的旅客前往菲律賓，致高雄港全天候作業不間斷，單日完成掛靠港及母港郵輪作業，展現高雄港流暢的運作能力。台灣港務公司總經理王錦榮表示，25日首航高雄港的愛達郵輪公司愛達女神號(AIDAdiva)郵輪，是高雄港今(115)年迎接的第2艘首航郵輪，高雄港務分公司乃以象徵歡迎的噴水儀式熱情迎接，並由高雄港務分公司棧埠事業處處長蔡建郎代表致贈首航紀念牌給愛達女神號(AIDAdiva)郵輪，由該輪船長代表接受。王錦榮說，達郵輪公司愛達女神號(AIDAdiva)郵輪，船身以俏麗的藍眼睛與紅嘴唇彩繪吸引眾人目光，成為高雄港的矚目焦點，其總噸數6.9萬噸、船長252公尺、船寬32公尺，可搭載2050位旅客，此次航程自德國啟航，展開為期133天的深度文化之旅，並在我國首航高雄港，讓旅客體驗高雄港都多元的城市風貌與文化特色，為我國旅遊觀光，帶來蓬勃發展的商機。愛達女神號(AIDAdiva)郵輪首航高雄港，除以象徵歡迎的噴水儀式熱情迎接外，高雄港務分公司並與高雄市政府海洋局攜手合作，安排精彩的傳統原住民迎賓舞蹈表演，熱情迎接1970位郵輪旅客的到來，現場同時安排春聯書法體驗活動，由書法老師帶領旅客親手書寫春聯，讓旅客近距離感受到我國傳統文化之美。王錦榮指出，麗星郵輪公司探索星號郵輪則於晚間駛抵高雄港，於去(114)年11月16日首航高雄港，自此展開為期2.5個月的母港航程，該郵輪總噸數7.5萬噸、船長269公尺、船寬32公尺、載客數為1856人，船上多數服務人員能以中文溝通，語言溝通無障礙，對我國旅客相當友善，並設有多樣化的餐飲與娛樂設施，從主題餐廳到各式休閒空間一應俱全，提供旅客舒適且便利的海上旅遊體驗，探索星號郵輪此次母港航程，預計南下前往菲律賓，將帶給我國旅客多元的郵輪商品選擇。王錦榮並指出，高雄港旅運中心服務不中斷，將以穩定的專業水準，完成一日郵輪接力，展現成熟的接待能量與韌性，未來將持續提供完善的港口設施與服務，以強化高雄港作為我國南部國際郵輪門戶的核心角色。