前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪臉書又發文，字裡行間透露對丈夫獲釋後的焦慮。她表示，自從柯文哲回家後，她每到晚上八點就會陷入不安，因柯文哲需定期向監控中心回報，若開會專注或忘記，隨時可能面臨再被關押的風險。更爆料監控中心相當盡責，只要柯文哲車子一靠近海邊或前往中南部，就會立刻接到關切電話，讓她自嘲已變得非常神經質，甚至曾因擔心丈夫漏接電話，不惜在深夜撥打電話到黃國昌開會現場「查勤」。陳佩琪道出電子腳鐐對生活造成的困擾，柯文哲因體質嚴重過敏，冬天指紋甚至會消失，必須前往派出所更換為人臉辨識，腳鐐的充電線更成家中隱憂，哀怨表示自己多次在黑暗中，被腳鐐充電線絆倒導致瘀青，直言這項設備不僅是身體的折磨，更是對人格的羞辱，感嘆司法將柯文哲視為「賤人賤狗」般對待。回憶起2025年9月支付7千萬保釋金接回柯文哲，陳佩琪心酸表示，外界或許將她叮嚀「文哲，要小心，不要跌倒」解讀為夫妻同心的勵志小語，實際卻是柯文哲在長期關押後，缺乏日照與走路空間，出現嚴重的下肢肌無力，連走路都顯踉蹌，一個正常人若四個月不曬太陽、不走路，健康就已去了一大半，更何況柯文哲經歷長達一年多的折磨，身體狀況早已雪上加霜。陳佩琪以醫學觀點提出控訴，將現行的「押人取供」比喻為虐待幼兒的「嬰兒搖晃症」。她認為，這種手法就像情緒失控的照顧者用力搖晃幼兒，外觀雖然看不出痕跡，卻能導致內出血或腦水腫，是一種想弄死人卻不留證據的高招，這種司法對待就像是在整死當事人，讓當事人在心肺功能衰竭後死無對證，表達對民進黨與司法體系的不滿。