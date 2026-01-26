我是廣告 請繼續往下閱讀

▲車銀優逃稅200億首次公開發聲。（圖／車銀優IG@eunwo.o_c）

韓國「臉蛋天才」男星車銀優日前被爆出透過空頭公司逃稅200億（約台幣4.3億），金額創下韓國最高紀錄，引起許多爭議，而他現在仍然在陸軍軍樂隊服役中，稍早他透過IG正式發文道歉，表示會虛心接受調查，讓所有喜愛自己的粉絲失望感到很抱歉。車銀優稍早透過IG回應逃稅200億一事，「近期因為與我相關的多項事件，讓許多人感到憂心與失望，對此我由衷地低頭致歉。作為大韓民國的國民，自己面對「依法納稅的義務」時，態度是否足夠嚴謹，並為此感到萬分自責。雖然目前正在服兵役，但這絕非為了逃避此次爭議而做出的刻意選擇。去年因為已無法再延後入伍，在尚未完成稅務調查程序的情況下入伍服役。今後，對於後續進行的所有稅務相關程序，我將誠實、認真地配合；並依照相關機關所做出的最終判斷，虛心接受結果，並負起相應的責任。」國稅廳認定車銀優疑似透過法人形式，將個人所得的演出酬勞與代言費轉入公司帳下，藉此適用較低的法人稅率，若以追稅金額約200億韓元推算，在法人稅率約20%的情況下，其實際稅後利潤至少高達1000億韓元以上，實際營業額恐怕更驚人。稅務專家指出，個人最高稅率可達49.5%，而法人實效稅率約26.4%，高收入者若透過公司結構操作，確實可將稅負降低約20%，並進一步將人事、租金等列為成本費用，而本次逃稅案例也成為了韓國史上金額最高案例，若是案件屬實，車銀優恐怕面臨鉅額罰款、甚至會被判最低5年以上有期徒刑，令人唏噓。大家好，我是車銀優。近期因為與我相關的多項事件，讓許多人感到憂心與失望，對此我由衷地低頭致歉。藉由這次事件，我也深刻反省，作為大韓民國的國民，自己面對「依法納稅的義務」時，態度是否足夠嚴謹，並為此感到萬分自責。這幾天以來，我不斷思考究竟該從何說起，才能將我對因我而受傷的人們的歉意，哪怕只是一點點地傳達出去，也因此度過了一段反省的時間。我曾擔心，若寫得過於冗長，會不會被誤解成辯解，反而讓大家感到疲憊，但最終仍認為，針對這次事件由我本人親自說明並致歉，才是應盡的責任，因此提筆寫下這封信。此刻，我是在部隊內結束一天的任務後寫下這段文字。雖然目前正在服兵役，但這絕非為了逃避此次爭議而做出的刻意選擇。去年因為已無法再延後入伍，在尚未完成稅務調查程序的情況下入伍服役。然而，這同樣是源自於我的不足所造成的誤解，對此我深感責任重大。若我並非軍人身分，對於此次事件中受到影響的所有人，我真心希望能一一親自登門，低頭致歉。正是抱著這樣的心情，懷著誠意寫下這篇文字。在過去長達11年的時間裡，擁有的遠不及不足之多的我，正因為大家毫無保留的愛與支持，才能站在如今「車銀優」這個過分厚重的位置上。也正因如此，對於一直以來相信我、支持我的所有人，以及與我共事過的眾多夥伴，縱然未能回報你們的付出，卻反而帶來了巨大的傷害與疲憊，讓我感到無以言喻的愧疚與歉意。今後，對於後續進行的所有稅務相關程序，我將誠實、認真地配合；並依照相關機關所做出的最終判斷，虛心接受結果，並負起相應的責任。未來我將以更加嚴格的標準檢視自己，懷著回報所受到的愛的心情，以更沉重的責任感生活下去。再次對於讓大家憂心一事，致上我最誠摯的歉意。2026年1月26日車銀優 敬上