對戰組合 比賽時間 溜馬（Indiana Pacers） @ 老鷹（Atlanta Hawks） 2:30 AM 76人（Philadelphia 76ers） @ 黃蜂（Charlotte Hornets） 4:00 AM 魔術（Orlando Magic） @ 騎士（Cleveland Cavaliers） 8:00 AM 拓荒者（Portland Trail Blazers） @ 塞爾提克（Boston Celtics） 9:00 AM 湖人（Los Angeles Lakers） @ 公牛（Chicago Bulls） 9:00 AM 灰熊（Memphis Grizzlies） @ 火箭（Houston Rockets） 9:00 AM 勇士（Golden State Warriors） @ 灰狼（Minnesota Timberwolves） 10:30 AM

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季1月27日賽程，將進行7場比賽。其中焦點賽聚焦在金州勇士作客交手明尼蘇達灰狼，灰狼近期陷入低潮，正苦吞5連敗，能否止敗反彈成為最大看點。這是雙方本季第3度交手，勇士在前一次對決中，以111：85大勝灰狼，柯瑞（Stephen Curry）攻下26分。灰狼本季對西區球隊戰績為14勝14敗，整體表現中規中矩，不過防守籃板能力仍具水準，場均33.5顆防守籃板排名西區第5，主要由魯迪・戈貝爾（Rudy Gobert）場均7.4顆領軍。勇士方面，分區對戰取得16勝13敗，進攻端搶板能力不俗，場均11.0顆進攻籃板排名西區第9，已報銷的吉米・巴特勒（Jimmy Butler）本季仍以場均2.3顆進攻籃板領先全隊。外線火力成為本場重要對位。灰狼本季場均投進14.1顆三分球，比勇士防守端允許的12.6顆多出1.5顆；勇士團隊投籃命中率46.2%，與灰狼本季對手平均命中率相同，效率面呈現勢均力敵。球員表現方面，灰狼由朱利葉斯・藍道（Julius Randle）場均22.3分、7籃板、5.5助攻，扮演進攻核心角色，唐特・迪文森佐（Donte DiVincenzo）近10場平均命中3.8顆三分球，是外線重要火力。勇士方面，布蘭丁・波齊姆斯基（Brandin Podziemski）場均12.2分、4.4籃板提供穩定輸出，柯瑞近10戰同樣平均命中3.8顆三分球，外線威脅仍是比賽關鍵。近10場比賽狀態對比，灰狼僅拿下4勝6敗，場均118.0分，但防守端場均失分116.5分，穩定度不足；勇士則繳出7勝3敗佳績，場均高達123.7分，投籃命中率49.7%，攻擊效率明顯佔優，防守端也將對手得分壓制在113.1分。根據中華民國運動彩券發展協會（CSDA）分析師運彩勇壯解盤，前一戰勇士能在客場大勝，關鍵不在進攻火力，而在防守強度與節奏掌控。即便命中率普通，金州勇士靠高壓防守製造大量失誤，反觀明尼蘇達灰狼進攻過度集中在愛德華茲（Anthony Edwards）身上，一旦被針對，團隊缺乏第二、第三個穩定處理球與得分的點，失誤成本被無限放大，這也是連敗無法止血的結構性問題。背靠背確實給灰狼反彈空間，但他們需要解決的是「決策品質」而非單純能量。勇士即使人手不齊，防守輪轉與經驗值仍明顯佔優，只要強度不掉，灰狼進攻仍可能卡關。讓分開到7.5分偏深，反而利於勇士控節奏；同時在雙方都可能放慢比賽、降低失誤風險的前提下，這場比賽更傾向防守戰，小分格局比對攻來得合理。傷兵方面，灰狼夏農二世（Terrence Shannon Jr.）因腳部傷勢持續缺陣。勇士則傷兵衝擊更大，巴特勒因膝傷確定本季報銷，庫明加（Jonathan Kuminga）柯瑞（Seth Curry）同樣因傷無法出賽，輪換深度成為本場一大隱憂。2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCSNBA League Pass、Line Today。