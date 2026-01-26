我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委吳思瑤今（26）日在臉書發文，直指北京當局疑似向國民黨下達政治指令，要求阻擋台灣軍購案，作為交換條件促成鄭習會。她痛批國民黨「為了會面，什麼都能吞下去」，直言這不只是政黨尊嚴的問題，而是國格遭踐踏。吳思瑤指出，近期傳出中國國家主席習近平對國民黨「不演了」，明確開出條件，阻擋軍購案、反對台美供應鏈合作，甚至放話「統一後，再無中華民國」。她怒批，北京不僅對國民黨立委訓話，還對國民黨中央頤指氣使、下指導棋，形同公開介入台灣內政。她提到，從過去鄭麗文金主CK楊對藍營立委的言行，到如今北京對國民黨高層的直接施壓，前有金主訓話後有中共指揮，國民黨已淪為被操控的對象。「國格丟了，黨格也沒了。」吳思瑤痛斥，國民黨若真為了促成一場政治會面而犧牲國防、犧牲台美合作、甚至動搖中華民國的存在，「這樣的代價，國民黨人真的吞得下去嗎？」她強調，台灣的安全與主權不該成為政黨換取政治舞台的籌碼，呼籲國民黨正視國家尊嚴與人民期待，不要再為了個人或政黨利益犧牲國家未來。