民眾黨團將自提軍購特別條例，槓上行政院1.25兆元版本。對此，國防部發布新聞稿，列出四點說明回擊，強調國軍建案均遵循嚴謹的作戰需求與專業審查，凡10億元以上建案皆須報院審查。國防部更直言，行政院版草案已獲美國政府公開肯定，反觀民眾黨版草案是以政治宣示取代專業審查。國防部在新聞稿詳述美方軍售的嚴格程序，指出所有裝備採購必須先經戰區層級評估、遞交發價書及跨部門審查，目前預算中的品項，是與美方歷時一年密切協商後的成果。另外，武器單價與交運時間，需經美國防部與合約商議約後才能確認，民眾黨團意圖自提版本，恐無視國際對台軍售的標準作業流程。針對民眾黨提出「M109A7自走砲」等5項內容，國防部批評內容「顯不完整」，指出該版本僅擷取部分知會國會程序的項量，完全欠缺專業評估，強調國軍規劃的七大戰力發展，已於本月19日完成立法院機密專報，涵蓋無人機與AI系統等關鍵技術，呼籲政黨提案應回歸專業，不應破壞國家防衛韌性的整體佈局。