新北市25日凌晨死亡車禍！台64線快速道路25日凌晨發生一起死亡車禍，一名25歲溫姓男子酒後搭乘多元計程車返家，途中疑似與司機發生糾紛遭丟包在快速道路上，隨後倒臥車道，遭後方4輛來車接連輾過，當場死亡。警方調查指出，溫男擁有頂尖大學雙學士學位，在校期間成績優異，畢業後分發至鐵路警察局服替代役，隸屬護車警察大隊，原訂下個月退役。護車警察大隊大隊長吳士龍證實死者身分，表示溫男於114年10月9日到隊服役，平時生活單純、作息正常，近期正積極準備求職面試，未料卻發生憾事，同梯役男得知噩耗後皆感不捨。而護車警察大隊主要負責台鐵與高鐵列車警勤維安、為民服務，並執行跨轄區特種警衛、外賓安護及專案勤務。針對本案，警方已報請檢察官相驗，並釐清計程車司機及後方駕駛的相關責任，詳細肇事原因仍有待進一步調查。鐵路警察局指出，局長已於第一時間向家屬表達慰問，並指示相關單位全力協助後續事宜與善後工作，同時也將關懷役男同仁的心理狀況。