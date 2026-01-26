114年11、12月統一發票最新獎號已於昨（25）日開出，許多民眾都已採用發票載具，將電子發票通通存入，按一下就能對完上百張發票，相當方便。不過，就有苦主分享，自己將電子發票存入LINE Pay，卻近一年都沒中過獎，直到近期檢查才發現，原來是「手機條碼載具」有1個字母輸入錯誤，大量發票跟中獎機會恐怕已通通送給了完全不認識的陌生人。
電子發票存載具沒中過獎！輸入失誤將發票全送人
有民眾昨（25）日在社群平台 Threads 上分享發票開獎的苦情遭遇，表示自己使用 LINE Pay 掃了一整年的電子發票載具，結果現在才發現，根本輸入錯了一個碼，將英文字母 P 打成 Q，「難怪這一年都沒有中過獎。」他也藉此提醒大家一定要好好檢查，因為 LINE Pay 沒有防呆機制，而他就是那個「呆瓜」。
文章底下吸引不少人留言，「坐等 Q 號朋友會不會刷到這篇」、「難怪之前也有陌生發票存進我的載具，現在我知道是哪裡來的了」、「編碼看起來像是有規則的亂數，只有第一個字母不同，猜測目前應該還找不到，就當累積一年做善事了。」對此，苦主則回應，「我也好想知道他有沒有中獎，拜託召喚出來。」
LINE 發票載具使用步驟一次看！官方證實：驗證功能有限
事實上，根據 LINE 官方公告，LINE Pay 的「電子發票手機條碼載具」功能，雖然會將用戶輸入的手機條碼載具序號與財政部資料庫進行驗證，但僅能確認該載具號碼是否存在，無法驗證是否為用戶本人申請的手機條碼載具，因此也呼籲使用者：「請務必確認您輸入的手機條碼載具是否為您申請的。」
因此，本次事件中的苦主，很可能就是因為一碼之差，將發票通通奉送給了同在臺灣，卻素未謀面的陌生朋友。
LINE 發票手機條碼載具操作步驟
步驟1. 於 LINE Pay 主頁點選「我的條碼」
步驟2. 點選畫面上方的「電子發票」
步驟3. 輸入手機條碼載具
⋅ 系統將自動帶入「/」，請輸入您的手機條碼載具「/」後的 7 碼。
⋅ 請自行輸入，勿使用手機自動填入功能，如使用自動填入功能，可能會無法點選「儲存」。
步驟4. 點選「儲存」。
資料來源：LINE支援中心
