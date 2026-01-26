我是廣告 請繼續往下閱讀

世代共好理事長張育萌在臉書發文爆料，指民眾黨立委劉書彬，上週在接見美國聯邦眾議員蓋耶哥時，引用錯誤數據批評美國對台軍購進度，甚至影射台美關係不穩。他指出，蓋耶哥來自與台灣關係密切的亞利桑那州，該州長期訓練我國F-16飛行員，也是台灣重要投資據點，劉書彬卻聲稱美方有超過300億美元軍購未交付，對此劉書彬回應「賴清德來辯論」。張育萌轉述，蓋耶哥眾議員反駁劉書彬，F-16V交付延宕主因在於全球供應鏈與引擎問題，要求她不要自行腦補為台美關係鬆動，美方甚至為趕交台灣訂單，南卡羅來納州產線每天兩班制、運作長達20小時。他感嘆，民眾黨立委在國會外交場合的發言「橫跨太平洋丟臉」，並提醒劉書彬為遞補入職，不適用兩年條款，任期至明年，其專業素養與外交手腕值得選民重新檢視。對此，立委劉書彬回應，從張育萌發文的內容本身即可確認，台美軍購案確實存在嚴重延宕的問題。她也向中央喊話，要求總統賴清德與行政院長卓榮泰赴國會報告，甚至舉辦一場公開辯論會，向國人清楚說明軍購進度與政策方向。不過，針對是否有向美方浮報軍購金額、或是否使用錯誤數字批評軍購案，劉書彬未正面回應，僅重申軍購延宕的事實應正視。