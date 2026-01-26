我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國傳出令人擔憂的公共衛生消息，當地衛生部門在境內的果蝠身上，驗出了致死率極高的「立百病毒」（Nipah virus）。根據《曼谷郵報》報導，儘管目前泰國尚未出現人類確診案例，但衛生官員不敢大意，因為這種病毒的孟加拉變異株致死率介於40%到75%之間，且目前全球尚無疫苗或特效藥可以治療。泰國官員特別強調，雖然本土蝙蝠帶有病毒，但眼前更迫切的危機，其實是來自海外疫區的遊客。泰國疾病管制局發言人朱蕾（Jurai Wongsawat）指出，泰國果蝠身上發現的立百病毒屬於孟加拉株，這類病毒株相當危險，感染後會引起嚴重的呼吸道症狀及腦炎。一旦發病，患者初期會出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐及喉嚨痛等類似流感的症狀，隨後可能惡化為意識不清、癲癇發作，甚至陷入昏迷。詩麗吉王后國家兒童健康研究所所長艾孔（Arkom Chaiwerawattana）也補充，幼童是高風險族群，症狀往往比成人不明顯，若不幸感染，未來可能面臨發育遲緩或癲癇等後遺症。雖然泰國本土蝙蝠被驗出病毒，但衛生部副次長索邦（Sophon Iamsirithaworn）表示，民眾不必過度恐慌。研究顯示，泰國果蝠的病毒帶原率約為10%，遠低於印度果蝠的40%至50%，且病毒量較低。目前並未發現蝙蝠將病毒傳染給當地豬隻或人類的證據。索邦強調，真正的防疫破口風險來自孟加拉及印度西孟加拉邦等疫區的入境旅客。為了阻絕病毒於境外，泰國當局已在蘇凡納布、廊曼及普吉島等國際機場築起防疫高牆。檢疫人員將嚴格篩查過去21天內曾造訪疫區的旅客，特別是出現發燒或呼吸道症狀者。此外，為了切斷傳播鏈，官方也明令禁止在蝙蝠棲息地附近設立養豬場，避免病毒透過「蝙蝠傳豬、再由豬傳人」的途徑擴散。