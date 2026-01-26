我是廣告 請繼續往下閱讀

近期印度疫情再度拉警報，東部的西孟加拉邦傳出多起確診病例，這種讓醫界聞之色變的立百病毒(Nipah Virus)，目前不僅沒有特效藥，致死率最高更可達75%，一旦染疫後果不堪設想。更讓人毛骨悚然的是，這款病毒的特性與好萊塢災難電影《全境擴散》（Contagion）中的設定驚人相似，被認為是該電影的靈感原型，如今真實上演，引發國際高度關注。根據外媒報導，這次在印度爆發的疫情相當棘手，目前確診數持續攀升。立百病毒之所以可怕，在於它極高的致死率，依據過往爆發的數據統計，死亡率介於40%至75%之間，具體數字取決於當地的醫療量能與病毒株種類。目前全球尚無針對此病毒的疫苗或特定療法，醫生僅能透過支持性療法來維持病患生命，這也讓防疫工作面臨極大挑戰。這款病毒究竟是如何傳播的？專家指出，立百病毒是一種人畜共通傳染病，主要的天然宿主是果蝠。人類如果直接接觸到受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物或組織，就極可能中鏢。在印度與孟加拉地區，最常見的傳染途徑是誤食了被染疫蝙蝠尿液、唾液污染的水果或產品，特別是生喝新鮮的「椰棗原汁」風險最高。此外，病毒也能在人與人之間傳播，過去就曾發生過照顧病患的家屬或醫護人員，因接觸到病患的分泌物而發生群聚感染。英國衛生安全局的最新報告也示警，即便幸運從鬼門關前救回來，康復者也未必能高枕無憂。許多患者在痊癒後仍會出現長期的神經系統後遺症，像是持續性的癲癇發作，甚至出現性格大變的情形。更有極少數案例顯示，病毒會潛伏在體內，在初次感染後的數月甚至數年後，才突然誘發嚴重的腦炎。立百病毒的潛伏期通常為4至14天，但也曾有長達45天的紀錄。發病初期症狀類似流感，包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐與喉嚨痛，但病情惡化速度極快，患者可能在24至48小時內就因為腦炎而陷入昏迷，嚴重者還會併發肺炎與呼吸窘迫。專家呼籲，最重要的預防措施就是「病從口入」，絕對避免接觸野生動物，特別是蝙蝠與豬隻；水果在食用前一定要徹底清洗並去皮，切勿撿食地上掉落的果實，也應避免飲用未經殺菌的椰棗汁或棕櫚汁。勤洗手、維持個人衛生，仍是阻絕病毒上身的不二法門。