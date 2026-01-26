我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市第二分局一名黃姓女偵查佐，2025年12月20日凌晨起，陸續在警職同學Line群組以及Threads平台，發布「直接在盧秀燕腦門開3槍」等等的恐嚇言論，引發外界譁然。警方獲報後將黃女拘提到案，並經法院裁定羈押獲准。台中地檢署偵結後，已依恐嚇公眾罪將黃女起訴。對此，黃女父親今（26）日透過律師事務所發出聲明，指控女兒長期在第二分局內遭到霸凌與孤立，身心不堪負荷，才會情緒崩潰發文。聲明並指出，黃女早已被診斷罹患躁鬱症，但分局未給予應有重視與協助，事發後更迅速切割，讓家屬難以接受。黃父也進一步指控，第二分局偵查隊一名闕姓副隊長，去年10月10日曾在違反黃女意願下，將她關進會議室進行「收驚」，質疑主管以怪力亂神方式，掩飾未妥善照顧部屬身心健康的管理疏失。而對於黃父的相關指控，臺中市政府警察局第二分局則否認，強調內容與事實明顯不符。分局指出，案發後即依規定啟動關懷與協助機制，除轉介法律諮詢委員擔任訴訟辯護人外，歷次調解與偵查庭，皆有指派專責人員陪同與關懷，並非外界所稱放任不理，相關處置亦有完整時序紀錄可供司法查證。第二分局也指出，針對黃女身心狀況，分局一向重視同仁健康，曾協助其就醫確認病況，並基於病情隱私予以保密，同時立即調整內勤業務及固定勤務時段，讓當事人能安心休養就醫，並無刻意忽視情事。分局最後強調，本案已進入司法程序，將全力配合調查與審理，對於未經查證的片面說法不予評論，但為維護機關聲譽與事實真相，有必要出面澄清；同時重申，對員警違法失當行為，絕不護短，將依法行政、從嚴究責，並籲請外界尊重司法程序，避免影響社會視聽。