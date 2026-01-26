我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委王鴻薇臉書發文，直指財團法人「台灣中小企業聯合輔導基金會」，淪為民進黨的政治酬庸單位，甚至成為敗選政要的退輔會，內部人事安排不僅缺乏專業，更爆出涉犯重大刑案的人員仍在體制內服務。王鴻薇指出，現任的聯輔會董事長徐定禎，過去是民進黨苗栗縣長落選人，總經理葉仁創則為南投議員落選人，顧問團成員更包含鄭文燦人馬、前桃園市府秘書處長顏子傑，整體人事結構幾乎清一色為綠營背景人士，痛批聯輔會已完全偏離輔導中小企業的專業宗旨，「根本成了民進黨自己人的敗選退輔會」。令人譁然的是，王鴻薇與羅智強接獲內部陳情書爆料，總經理葉仁創在安插人事時，名單中竟出現涉及「創意私房」案件的高級會員、外號「南橘子」的郭柏宏，該名人士因涉犯兒少性剝削犯罪遭判決確定，卻仍曾在聯輔會任職，目前已離職。另外還有董事會秘書黃靜惠，也因公益侵佔罪判刑確定。根據人事資料，郭柏宏於111年遭起訴、113年3月台北地院判決，但卻直到114年才離職；黃靜惠則因公益侵佔罪被判有期徒刑四個月，得易科罰金。王鴻薇痛批，經濟部主管機關不僅未即時處理，甚至窩藏罪犯，顯示內部管理與監督機制出現重大瑕疵。此外，聯輔會內部女性員工更向立委陳情，控訴主管包庇涉案人員，導致職場氣氛惡劣，「連上廁所都不敢」，身心壓力巨大。她直言，這已不只是酬庸與浪費公帑的問題，而是公部門縱容不當人事、對員工安全與尊嚴造成實質傷害，「這些員工已經在求救，政府不能再裝聾作啞。」