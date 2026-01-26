我是廣告 請繼續往下閱讀

南海局勢持續升溫，菲律賓與中國的外交戰火也愈演愈烈。針對近期中國駐馬尼拉大使館及官員頻頻公開放話，批評菲律賓海巡隊發言人與國會議員，菲律賓外交部忍無可忍，正式向中國提出嚴正抗議，要求中方官員管好自己的嘴巴，展現應有的外交禮儀。根據《路透社》報導，菲律賓外交部指出，中國官方近期的言論充滿攻擊性，不僅針對菲律賓海巡隊，連民意代表也成為箭靶，這種做法令人無法接受。菲律賓外交部長拉扎羅特別向媒體表示，兩國之間的歧見與紛爭，最好的解決方式是透過外交途徑溝通，而不是在公眾視野下隔空交火、互相叫罵。菲律賓外交部也發表正式聲明，強調這些言論都是為了捍衛國家主權，完全站得住腳。聲明中更向中方喊話，呼籲北京當局在公開交流時，應該保持冷靜、專業與尊重的態度，不要訴諸情緒性的發言。近年來，菲律賓與中國在南海問題上多次「動手動腳」，發生過多起緊張對峙。菲律賓方面多次指控，中國在其專屬經濟區內的行為越來越具侵略性，像是多次使用水砲攻擊菲國船隻，以及惡意干擾菲國的運補任務等，都讓兩國關係陷入僵局。截至目前為止，中國駐馬尼拉大使館尚未針對這起外交抗議做出回應。