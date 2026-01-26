我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓南部驚傳政治暴力事件，宛如電影情節真實上演。位於南馬京達瑙省的謝里夫阿瓜克市，市長阿克馬德安帕圖安的車隊在行駛途中，竟然遭到武裝份子持火箭推進榴彈（RPG）伏擊。雖然市長命大逃過一劫，但隨行兩名隨扈腹部中彈受傷。警方獲報後展開大動作圍捕，隨後在數小時內將涉案的三名嫌犯全數擊斃。根據菲律賓媒體《GMA News》與當地廣播電台報導，這起驚悚的襲擊發生在25日清晨6點左右。當時市長安帕圖安正準備返家，車隊行經一處路口時，死神差點找上門。一輛埋伏在旁的小貨車突然逼近，車上歹徒毫不猶豫地朝車隊發射火箭彈。當地電視台曝光的監視器畫面令人觸目驚心，畫面中可見兩名持槍嫌犯跳下貨車，其中一人扛著火箭發射器，直接瞄準市長搭乘的休旅車轟炸。車輛遭擊中後瞬間竄出大量濃煙，場面一度混亂。儘管車身嚴重受損，司機仍臨危不亂將車開離火線。隨後車隊在路中停下，隨扈立即開槍反擊，雙方駁火後嫌犯趁亂逃逸。雖然市長幸運毫髮無傷，但車上兩名保鑣不幸腹部中彈，被緊急送醫。當地軍警在案發後立即展開地毯式搜索，數小時後在鄰近城鎮達圖翁賽鎖定作案貨車與嫌犯行蹤，雙方爆發槍戰，最終3名槍手全遭擊斃。值得注意的是，這已經是安帕圖安市長第3次遭遇暗殺伏擊卻都能全身而退。目前當局正深入調查背後的攻擊動機與幕後主使，當地維安警戒也已全面升級，氣氛相當肅殺。