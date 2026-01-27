我是廣告 請繼續往下閱讀

東南亞經濟版圖正在悄悄洗牌，過去被視為區域經濟火車頭的泰國，如今正面臨嚴峻挑戰。根據外媒報導，泰國在多項關鍵經濟數據上已遭到鄰國越南超車，不僅經濟成長動能熄火，就連引以為傲的觀光業與外資吸引力也逐漸流失。專家分析，若泰國政府無法在勞動力升級與能源政策上大刀闊斧改革，恐怕將在這一波全球供應鏈重組的浪潮中被邊緣化。根據最新統計數據顯示，越南去年的國內生產毛額（GDP）成長率高達8.02%，展現強勁爆發力；反觀泰國，經濟成長率卻僅在1.5%左右徘徊，甚至面臨停滯危機。在觀光旅遊方面，越南去年外國遊客入境人數大增20.4%，總數突破2100萬人次；而泰國則出現7.2%的衰退。值得注意的是，就連泰國過去最倚重的中國遊客，如今也轉向越南懷抱，去年造訪越南的陸客達528萬人次，勝過泰國的447萬人次。為何泰國會輸得這麼慘？獨立經濟學家阿特（Aat Pisanwanich）一針見血地指出，泰國正面臨「高齡化社會」與「人才技能斷層」的雙重夾擊。相較之下，越南擁有大量年輕且數理邏輯（STEM）能力優異的畢業生，這讓科技巨頭輝達（Nvidia）決定在越南設立人工智慧設計中心，因為當地人才足以支撐現代化產業需求。阿特直言，泰國若只會蓋資料中心，卻無法自行開發軟體或AI程式，最終只能淪為數位經濟的「使用者」，而非「創造者」。除了人才優勢，越南的生產成本也極具競爭力。報導指出，越南的平均能源與勞動力成本比泰國低了20%至30%。這得歸功於越南靈活的電力市場政策，例如允許太陽能發電廠直接將電力賣給工業用戶，有效降低電價；反觀泰國電力仍由國家電力局壟斷，缺乏價格競爭力。此外，越南與歐盟簽署的自由貿易協定（FTA），以及鄰近中國的地理優勢，都使其成為企業規避美中貿易戰風險的首選遷徙地。面對嚴峻局勢，泰國政府雖然試圖透過選舉推動經濟重組，但許多價值超過4800億泰銖的大型投資案，仍受困於繁瑣的法規與許可程序而卡關。專家警告，泰國必須盡快釐清自身定位，例如是否要轉型為電動車（EV）製造中心，並加強勞工在相關領域的技能培訓，否則在美國總統川普的關稅政策不確定性下，外資恐將持續觀望，甚至加速出走。