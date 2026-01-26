我是廣告 請繼續往下閱讀

中共中央軍委副主席張又俠和中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，涉「嚴重違紀違法」，24日被中國國防部公告立案調查，引發譁然。旅美獨立評論人蔡慎坤在張又俠落馬前提前四天發現異狀，且早中國官方2天爆料他已被捕，如今他再度發文爆料張又俠被捕的原因，是因他當面頂撞威脅中國國家主席習近平。蔡慎坤在1月20日在社群平台X上貼出一張省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班開班式的畫面，指出張又俠、劉振立缺席這個場合，軍方只剩下軍委委員、軍委副主席張升民出席了開班式。到了22日，蔡慎坤又發文點名張又俠、劉振立、鐘紹軍同時被抓，被抓的還有張又俠的所有家人，中共內部高層已經通報。張又俠除了缺席省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班開班式，還缺席原定的國防大學年度活動，且原副總參謀長隗福臨上將去世，張又俠送的花圈也被通知臨時拆走。中國國防部在24日突然發出公告，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，立案調查；這一消息獲得證實，也讓過去時常被中國網友留言嘲諷是「聽床師」的蔡慎坤意外地大量被留言朝聖。蔡慎坤今日稍早再度於X平台上發文提到自己聽到的消息傳聞，「大概一個多月前，張又俠當面頂撞威脅習近平，這個消息聽起來很驚悚，無法證實其真實性，但這樣的情節和場景衝擊力巨大，也為張又俠被抓埋下了伏筆。說是張又俠在很小的場合，突然跟習近平發生正面衝撞，張又俠發難指責習近平這些年不斷整肅軍隊，想把這個黨這個國家帶向哪裡，軍隊的形象遭到嚴重損害，軍人得不到社會尊重，軍人失去了基本的尊嚴！這是中共建黨建軍以來前所未有的自毀！爭吵到最後，張又俠甚至直接發出威脅：我今天不讓你從這裡離開算不算政變？這樣的情節很有戲劇性，當然也讓人難以置信。」蔡慎坤還點名《華爾街日報》也在打探張又俠被抓的原因，並直指WSJ顯然是拿到了中國官方餵的資料，因WSJ在報導中提到高層內部通報披露了極具震撼性的指控細節，包括張又俠涉嫌向美國洩漏中國核武器計劃的核心技術數據，且該證據部分來自中核集團前總經理顧軍的供述等等。張又俠還被指控利用裝備發展部職權收受巨額賄賂，並以此提拔親信，包括落馬的前國防部長李尚福。還指控張又俠搞團夥，破壞黨的團結，挑戰軍委主席負責制。報道稱數千名軍官可能淪為清洗目標。他反諷《華爾街日報》貌似扮演海外最大聽床師的角色，實際上是淪為大外宣頂級喉舌，拿到的官方餵的資料由官方統一口徑，藉著西方主流媒體幫張又俠潑糞栽贓，形成強大的海外輿論壓力，進而讓黨政軍接受對張又俠定罪，只有這樣才能穩定黨心軍心，才能解釋抓捕張又俠的合法性和急迫性這種指控在邏輯上經不起任何推敲。他反問，「美國拿什麽來交換張又俠的重要情報？張又俠看得上幾千萬美元或幾億美元嗎？何況美國情報部門根本拿不出這筆錢。」