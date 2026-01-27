我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國當局為了遏止日益猖獗的網路性騷擾，祭出強硬手段。泰國司法法院發言人蘇里揚26日對外宣布，這是泰國首度透過法律賦予民眾這項「自保權」，未來若不幸遭遇網路性騷擾，不需苦等漫長的訴訟流程，受害者可以直接向法院提出申請，要求強制移除或暫停傳播這些造成傷害的網路內容，還給被害人一個乾淨的數位空間。過去泰國民眾若遇到這類數位性暴力，往往求助無門。根據舊有的《電腦犯罪法》，這類封鎖或下架網路內容的權限掌握在執法人員手中，也就是俗稱的「封網申請」，程序上必須先由刑事法院批准。一般的性騷擾受害者無法直接行使這項權利，必須先走完耗時費力的訴訟程序，才能申請移除影像或文字，而在等待期間，這些惡意內容仍在網路上流竄，往往造成當事人二度傷害。為了補上這個漏洞，國會日前修訂《刑法》，新增了第284/4條文，也就是所謂的「Take it down」條款，該修正案已於2025年12月30日正式生效。這項變革是在眾議院審議階段，由特別委員會與司法法院辦公室代表共同推動，目的就是為了簡化程序，擴大對公眾權利的保護。新法上路後，受害者不再是被動等待救援，而是能主動出擊，直接請求法院下令將具有淫穢性質、構成性騷擾的數據移出電腦系統，大幅縮短司法救濟的時間，讓公權力能更即時地介入保護民眾隱私。