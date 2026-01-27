我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國演藝圈備受矚目的銀色情侶檔Nadech與Yaya終於要修成正果了。隨著大喜之日倒數計時，準新娘Yaya近日舉辦了一場溫馨又熱鬧的婚前派對，身穿一襲簡約大方的白色禮服亮相，仙氣飄飄的模樣讓粉絲驚呼簡直是「人間芭比」。這場婚禮被譽為泰國娛樂圈的年度盛事，不僅粉絲期待，許多演藝圈好友也紛紛獻上祝福。在這場專屬於女孩們的聚會中，Yaya放下一線女星的架子，與閨蜜們盡情享受婚前的最後單身時光。她選擇了一套剪裁俐落的白色造型，搭配清透妝容，整個人散發出溫柔甜美的氣質，宛如精緻的洋娃娃般閃閃發光。派對現場佈置走溫馨質感路線，強調親密互動與自然氛圍，現場充滿了歡笑聲，大家圍繞在準新娘身邊，共同見證她即將邁入人生新階段的幸福時刻。派對結束後，Yaya也難掩激動心情，在社群平台上感性發文。她表示自己整晚都笑得合不攏嘴，覺得能擁有這群這麼棒的姊妹淘相伴，真的是三生有幸，甚至直呼「不敢相信自己竟然這麼幸運，能遇見在場的每一個人」。貼文一出立刻引來大批網友朝聖，留言區瞬間被祝福淹沒，粉絲紛紛留言大讚「太可愛了」、「恭喜」、「最美的新娘」、「光看照片就覺得好幸福」、「這對CP真的太配了，你值得擁有最好的一切」。外界普遍認為，這場婚前派對的舉辦，也宣告這場世紀婚禮正式進入倒數階段。先前兩人曾大方透露，為了向雙方家庭致意並紀念兩人的愛情長跑，婚禮將會舉行三場，地點分別選在泰國孔敬府、挪威以及曼谷這三個對他們別具意義的地方。雖然詳細的婚禮流程仍有待進一步公布，但以兩人在泰國演藝圈的天王天后地位，這場跨國婚禮的規模與夢幻程度，絕對會是鎂光燈追逐的焦點。