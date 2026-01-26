我是廣告 請繼續往下閱讀

美國攀岩傳奇霍諾德成功徒手挑戰攀登台北101，行政院長卓榮泰隨即在臉書發文慶賀，大讚這場壯舉讓世界看見台灣的「力、美、勇敢及壯闊」，文中以「台灣101」稱呼這座指標性建築，意外引發討論，有網友諷刺「原來台北101改名了」，對此，民進黨立委王世堅回應，若有人喜歡這樣叫「那也可啊，法律沒有禁止。」王世堅表示，台灣2300萬人在有不同看法跟意見時，彼此需要互相包容、求同存異，對於地標稱呼就以「約定成俗」為主，既然大眾對「台北101」這個名稱，已經非常熟悉且接受，可尊重多數人的習慣，若有人因個人喜好而稱為「台灣101」，在法律上也是完全自由且沒有禁止的，沒必要過度解讀。引用國際知名地標比喻，王世堅指出，這就像大家習慣稱呼「巴黎凱旋門」，而比較少有人會說「法國凱旋門」一樣。無論是強調國家意象的「台灣101」，還是約定成俗的「台北101」，本質上都是對這座建築的不同解讀，重點在於其所展現的價值與精神，無需因名稱差異而過度對立。對於101稱呼而起的論戰，意外在攀登壯舉之外成為輿論焦點。