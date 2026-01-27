我是廣告 請繼續往下閱讀

▲道奇隊似乎已經被定位為這項運動的「超級大反派」。（圖／美聯社／達志影像）

▲道奇未來4年每年都給塔克6000萬美元，看似驚人，但在大谷刺激下帶來的商業機制與球迷回饋。（圖／取自MLB X）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎。（圖／NOWnews社群中心製圖）

2026年大聯盟球季恐怕會是一個充斥著「銅臭味」的球季了。面對即將在季後來臨的新勞資協議，薪資上限（salary cap）的提案幾乎已成定局，在這極度敏感的時刻，洛杉磯道奇隊簽下塔克（Kyle Tucker）彷彿像一根引線般，將老闆們的怒氣一舉引爆，一些媒體根據「可靠人士」、「據了解」得來的訊息，薪資上限推動的能量差不多已經可以用「無法阻擋」來形容。道奇隊以4年2.4億美元簽下塔克的隔天，紐約大都會又以3年1.26億美元簽下比薛特（Bo Bichette），讓一眾老闆的怒氣疊加上去，《The Athletic》根據其消息人士的說法，道奇與大都會很可能是唯二會阻撓薪資上限實施的球隊。所有的關鍵都在於，道奇隊似乎已經被定位為這項運動的「超級大反派」。預計在2026年開季時，道奇隊的團隊總薪資將再度超過4億美元，也是30隊中的唯一一隊，大都會估計會落在3.6~3.8億美元之間，可能破3億美元的還有費城費城人、紐約洋基和多倫多藍鳥，而佛州的兩支球隊光芒、馬林魚，之及芝加哥白襪則是會低於1億美元。貧富差距一直都是全球頂級職業運動的老問題，但搞成這種誇張程度的落差，許多人認為對於整體市場發展是不利的，唯一的解答似乎只有薪資上限的設定，畢竟，有了上限之後，下限也得訂出來。薪資上限的實施不只是要遏阻豪強球隊繼續「膨漲」，也會給小市場球隊壓力，刺激他們多花點錢，不再擺爛下去。這樣看起來好處多多，但如果一切都能自由競爭，減少勞資爭議，誰不願意這麼做？在這樣的處境下，道奇隊就被塑造成刺激薪資上限成真的「大反派」了。大聯盟主席Rob Manfred不久前接受紐約WFAN電台訪問時曾說，「我很欣賞道奇隊在經營上所做的一切，他們的收益成效十分出色，在棒球營運上做出相當多出色的決策，要知道，這兩方面要整合起來並不容易，而他們所做的一切都符合規矩。」Manfred到目前為止尚未對薪資上限表態，對於老闆們對道奇的怒氣也暫時沒有多說什麼，但他上述所說關於道奇的成就，確實是中肯的，因為這支球隊雖然錢燒得很兇，但賺得更是盆滿缽滿，甚至可以說，道奇越是多花錢，就越是賺更多。傳奇球員經紀人波拉斯（Scott Boras）直指道奇能夠成為當今大聯盟的扛霸子，以及能有目前戰績和營收兩端都大贏的關鍵，在於簽下大谷翔平，「大谷絕對是大聯盟的傳奇，他活躍時間也許不是很長，但極其罕見，無論過去還是現在，沒有人能像他一樣。」據估計，大谷每年為道奇帶來近2.5億美元的額外收入，但這只是數據化的部分，一般來說，大谷為道奇帶來了可怕的商品收益、海外市場，但廣義來說，大谷為棒球帶來革命性突破的全球能見度，連帶讓其他29隊都受惠。道奇未來4年每年都給塔克6000萬美元，看似驚人，但在大谷刺激下帶來的商業機制與球迷回饋，塔克「這一筆」應該是絕對有得賺。波拉斯自然是站在勞方角度來看，但他畢竟是眼光與見識都獨到的專業經理人，談到大谷與道奇所刺激到的勞資關係，確實值得讓人深思，「網羅大谷的過程展現了聯盟內部的公平和機會均等，一位罕見的、短暫的球員不應該成為改變大聯盟穩固體系的理由。為了獲取最佳的媒體版權收益，維持聯盟穩定才是邁向成功真正的途徑。」仔細回顧整個過程，道奇隊從網羅大谷翔平、一再灑錢簽大咖球星、連兩年奪冠，到狠狠地賺錢，這些過程都符合現有的規則與體制，但就是因為他們越來越強，強到沒什麼球隊都可以競爭，間接導致更多球隊不以衝戰績為目的，就得更改規則，迫使他們不這麼做，這樣是正確的嗎？當然，如果道奇隊能夠稍微「節制」一點，給人多一些活路，讓一些小市場球隊多投入一些，讓市場競爭力道能更加均衡，也不是壞事。要阻止薪資上限的上位，估計至少還要有6位老闆站在道奇、大都會這一邊，但別忘了，從歷史上來看，球員們為了阻止這件事發生，絕對上不惜代價的，包括願意缺席一些賽事。2026年球季，除了大谷翔平又做了些什麼，「法官」Aaron Judge是不是又締造了爆表的WAR值，人們更關心的或許是流動在賽事之後的那些錢的動向、結構，以及勞資間的拉扯。