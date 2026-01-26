美股主要指數周一(26日)早盤小漲，記憶體族群早盤開低走高震盪，美光下跌2%，SanDisk則開低走高，一度拉回飆出4%漲幅。
美股四大指數26日早盤，截止至台灣時間晚間11時15分，道瓊工業指數上漲230點或0.47%；那斯達克上漲98點或0.42%；標普500指數漲33點或0.49%；費城半導體指數小跌6點。
個股部分，記憶體族群開低走高，美光開盤一度下挫超過3%，後稍稍拉回，SanDisk更是由跌翻漲約4%，希捷科技表現維持強勁，大漲5%，威騰電子也飆出4%。
此外，台積電ADR早盤小挫0.3%、AMD下跌近3%、輝達小跌0.1%、英特爾持續重挫5%、特斯拉跌2%；Meta與蘋果則開漲2%上下。
根據CNBC報導，本週華爾街將目光轉向財報，標普500指數成分股公司中超過90家將發布季度財報，其中包括週三Meta和微軟。以及週四的蘋果，到目前為止，財報季表現強勁，根據FactSet統計，已公佈財報的公司中有76%業績超出預期。
在蘋果週四發布第一財季財報前夕，摩根大通看好iPhone需求優於預期以及相對更低的營運支出，對蘋果給予「增持」評級，並將目標股價從305美元上調至315美元。過去12個月，蘋果股價上漲了11%，而同期標普500指數上漲了13.4%。摩根大通分析師查特吉（Samik Chatterjee）指出，蘋果近期的表現落後，反而為投資人提供了一個頗具吸引力的買點。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
