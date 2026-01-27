我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大批遊客拿著手機裡的Lisa宣傳照按圖索驥，為了搶搭同款小船遊湖大排長龍，只為復刻偶像的旅遊路線與美照。（圖／翻攝自Thairath）

▲「Lisa效應」持續發威，紅蓮花海湧入爆量遊客朝聖，不少人指名要搭乘她在宣傳照中的同款長尾船。（圖／翻攝自Thairath）

泰國觀光局（TAT）近日釋出了一組震撼視覺的全新形象大片，由身為「Amazing Thailand」觀光大使的BLACKPINK泰籍成員Lisa擔綱主角。照片中，Lisa優雅現身於烏隆他尼府的知名景點「紅蓮花海」，完美詮釋了年度宣傳主題「Feel All The Feelings」。透過鏡頭，Lisa彷彿在邀請全球旅客放慢匆忙的步調，沉浸於清晨時分粉紅蓮花盛開的夢幻湖景中，讓大自然的寧靜力量洗滌喧囂，找回內心的平靜，這組照片瞬間引爆旅遊熱潮。當地的Ban Diam碼頭這幾天擠滿了慕名而來的遊客，不論是泰國本地民眾還是外國觀光客，大家都為了能拍出和女神一樣的打卡美照，甘願在大清早排隊候位，指名要搭乘Lisa坐過的那種小型長尾船。根據當地業者表示，這波「Lisa效應」來得又急又猛，許多遊客拿著手機裡的照片，指定要租用同款的小型長尾船。然而，目前碼頭僅有15艘這類型的船隻，根本供不應求。由於紅蓮花有「午後閉合」的特性，若過了中午氣溫升高，花瓣就會收攏，為了不錯過最美的賞花時刻，不少不想久候的遊客只能退而求其次，改搭平底船遊湖。儘管如此，湖面上依然熱鬧非凡，隨處可見遊客興奮地與滿開的紅蓮花合影。來自孔敬府的30歲遊客Earth接受泰國媒體《Thairath》訪問時表示，他的中國女友Siwen是Lisa的超級鐵粉，兩人一看到那組宣傳照，女友就立刻決定要來朝聖，希望能坐上同款小船，親身感受偶像眼中的美景。另一位28歲的泰國民眾Meow也笑說，雖然自己住得不遠，但以前從沒想過要來，直到看到Lisa的照片被燒到，才特地約家人自駕前來，她也準備好要努力模仿Lisa的姿勢，希望能拍出一樣充滿仙氣的照片。紅蓮花海觀光協會主席派西指出，這兩三天的遊客量呈現爆炸式增長，甚至超越了新年假期的盛況。遊客群以日本、中國、韓國及歐洲旅客為主，大家開口閉口都是問「Lisa在哪拍的」、「有沒有那種小船」。為了滿足粉絲想拍同款照的心願，並解決小船不足的問題，協會計畫在湖面特定定點停放無引擎的小船，讓遊客搭大船抵達後，可以轉乘上去擺拍，以此緩解排隊壓力。當地旅遊局官員對這股熱潮感到相當振奮，指出雖然旅遊旺季通常集中在連續假期，但現在平日也湧現大量人潮。據統計，今年紅蓮花海的花況比往年更為壯觀，大片蓮花綿延不絕，預計花期可持續到2月底。泰國旅遊局也樂觀預估，隨著Lisa的加持，今年烏隆他尼府的觀光收入有望再創新高，延續去年突破500萬人次造訪的氣勢。