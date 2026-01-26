我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣高等法院院長高金枝將於下月9日屆齡70歲退休，近期卻爆出涉入職場霸凌、特權辦公室風波。儘管相關爭議持續延燒，總統府 今（26）日仍發布人事命令，特任高金枝出任司法院秘書長，引發外界議論。回顧高金枝背景，她畢業於台灣大學法律學研究所，為司法官班第18期結業，歷任檢察官、屏東與高雄地方法院法官，並曾擔任司法院少年及家事廳廳長、司法行政廳廳長、台中高分院院長及法官協會理事長。高金枝自2023年1月16日接任 台灣高等法院 院長，任期將於今年2月9日屆滿。不過，高金枝任內卻傳出多起爭議，遭一名女法官指控言語霸凌。事件起因於高金枝在「與院長有約」活動中，公開點名女法官仍在審理中的案件，指其程序不合法，並稱司法院要求該名女法官撰寫報告，疑似洩漏應屬保密的業務檢查內容。女法官隔日準備提出霸凌申訴時，高金枝要求其前往行政庭長辦公室，並親自口頭道歉，未料過程中卻又出言稱對方「玻璃心」，再度引發當事人不滿。此外，該名女法官因子女罹患腦炎住進加護病房，身心壓力沉重。高金枝某次在高院走廊遇見女法官時，除詢問病情外，竟譏諷表示「就是你個性這麼急，你女兒才會這樣」，相關言論被外界批評缺乏同理心。據了解，該名女法官辦案態度積極、判決品質良好，未結案件長期僅維持十餘件，卻仍成為高金枝批評對象，並已因此接受高達8次的心理諮商。除了霸凌爭議之外，高金枝亦被質疑上任後，免費提供已退休的前院長李彥文 一間專屬辦公室。兩人同為司法官班第18期，過去在最高法院曾有庭長與庭員關係，李彥文於2023年退休卸任高院院長前，也曾推薦高金枝接任，彼此關係密切，此舉引發外界對行政資源是否遭濫用的質疑。在職場霸凌與行政資源使用爭議尚未釐清之際，高金枝仍獲特任司法院秘書長，相關人事安排與制度監督問題，持續引發社會討論。