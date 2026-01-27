我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國政壇風雲再起，繼承前身未來前進黨與前進黨香火的「人民黨」（People's Party），正摩拳擦掌準備迎接即將到來的2026年大選。黨秘書長薩拉尤特展現強烈企圖心，直言這場選戰絕非試水溫的實驗場，而是要將黨送進總理府的關鍵一役，目標鎖定拿下180到200個席次。儘管近期黨內面臨候選人背景審查的挑戰，但他強調，為了達成勝選目標，必須堅持推派完整的人選陣容。根據《BBC泰國》對人民黨三位高層的專訪，他們一致評估橘色陣營已經挺過最黑暗的時刻。雖然距離2月8日投票日只剩最後兩週，黨內仍不敢掉以輕心。薩拉尤特坦言，雖然不排除還會有候選人被爆出涉及「灰色產業」或負面新聞，畢竟黨中央難以百分之百預知所有人的背景，但大眾現在更在乎的是黨如何應對危機，以及最終能拿下多少選票。回顧過去兩年，這個曾在上屆大選大獲全勝的陣營，聲勢一度遭受重挫。黨內高層歸納出三大原因：首先是與政治宿敵泰自豪黨簽署合作備忘錄（MOA），引發核心支持者反彈；其次是過去質疑「軍隊存在必要性」的言論，在民族主義氛圍下被對手重新炒作攻擊；最傷的則是黨籍候選人捲入醜聞。這些風波導致黨的民調在2025年12月一度跌至25%的谷底，所幸隨著選戰加溫，今年1月中旬支持度已回升至30%。在25日於曼谷山燕米特城舉行的造勢大會上，黨內大咖輪番上陣，不斷向台下群眾高喊「要贏得漂亮」，並重申200席至250席的勝選目標。他們向全國2000萬選民感性喊話，希望能獲得人民頒發的「組閣許可證」。唯有衝高席次，才能在泰國詭譎多變的政治版圖中，真正掌握執政的主導權。