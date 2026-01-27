我是廣告 請繼續往下閱讀

▲儘管身負10年參政禁令，轉任競選助理的皮塔人氣依舊不減，賣力為人民黨候選人輔選，被視為最強的「超級吸票機」。（圖／翻攝自The Standard）

隨著泰國2月8日大選進入最後倒數，選情陷入膠著。為了突破重圍，被視為民主派精神領袖的前進黨前黨魁皮塔，25日驚喜現身人民黨造勢會場。這是他遭到政治判決解散政黨並剝奪參政權後，罕見地公開站台，現場爆滿的支持者情緒沸騰，橘色浪潮再次席捲曼谷街頭，希望能藉此拉抬人民黨聲勢，力抗執政的泰自豪黨。這場選戰被視為泰國兩大陣營的殊死戰，民調顯示，由阿努廷領軍的執政黨「泰自豪黨」與繼承前進黨香火的「人民黨」，雙方支持度不相上下。皮塔雖然因前進黨主張修改冒犯君主罪，於前年8月遭憲法法庭裁定解散政黨，並面臨10年不得從政、不得成立新政黨的禁令，但他轉以「競選助理」的身分重返火線。他在晚會上為人民黨總理候選人納塔彭助選時感性表示，當權者或許能剝奪他的政治權利，但永遠無法奪走他對人民的渴望與關懷，他呼籲選民要用選票讓人民黨贏得壓倒性勝利，延續「不買票」的清流政治。對於皮塔的強勢回歸與「超級助選員」效應，泰國總理兼泰自豪黨總理候選人阿努廷則表現得老神在在。他受訪時表示並不擔心皮塔帶來的衝擊，並反擊近期社群媒體上針對泰自豪黨的批評聲浪，認為這是對手為了削弱他們在特定選區日益看漲的支持度所操作的手法。隨著投票日逼近，這場充滿話題的選舉攻防戰也將進入最高潮。