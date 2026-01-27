我是廣告 請繼續往下閱讀

▲皮塔重返熟悉的造勢舞台，呼籲選民用手中的選票，證明人民才是國家的主人。 （圖／翻攝自The Momentum）

泰國政壇關鍵一役進入最後倒數，被視為民主陣營精神領袖的前進黨前黨魁皮塔，25日強勢回歸選戰最前線。儘管身負政治禁令，他仍現身曼谷山燕米特城，為人民黨的造勢大會站台。皮塔在台上感性喊話，這次回歸只有一個理由，就是請求選民集中選票支持46號，將人民黨總理候選人納塔彭送進總理府，並誓言要贏得「壓倒性勝利」，讓第二名對手連組閣的念頭都不敢有。「他們奪走了我的參政權，但永遠切不斷我對人民的思念。」皮塔一站上舞台，台下橘色旗海瞬間沸騰。他回憶起在這個場地曾與支持者約定要將恐懼拋在腦後，如今雖然身分轉換，但目標不變。他強調，上一屆大選獲得1400萬人支持、拿下得票率第一，卻被「他們」聯手阻擋執政，這筆帳必須在這次選舉中討回來。他呼籲選民這次必須贏得夠多、夠徹底，讓對手在絕對的民意面前知難而退，不敢再玩弄政治手段與人民黨爭奪組閣權。皮塔更拋出了長遠的政治藍圖，展現「等待」的智慧。他表示，這次勝選不僅是為了現在，更是為了未來鋪路。他希望納塔彭能穩坐兩屆總理、執政8年，屆時他與塔納通、比耶布特等被褫奪公權的戰友們，禁令也剛好解除，正好能無縫接軌重返政壇。他笑稱自己是一個能夠「冷靜等待」的人，甚至願意等到女兒長大能投票給他的那一天，現在就讓納塔彭先替大家打拚。為了達成這個目標，皮塔特別向三大族群喊話。首先是過去25%從未投票的選民，約有1200萬人，他強調這次沒有參議院從中作梗，每一票都至關重要；其次是民調中尚未決定的10%中間選民，約700萬人，呼籲他們看看人民黨議員在國會為民喉舌的表現；最後則是240萬名首投族，希望年輕人不要對國家絕望。皮塔強調，只要這三股力量匯流，人民黨絕對能拿下壓倒性的勝利，建立一個真正屬於人民的政府。