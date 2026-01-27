我是廣告 請繼續往下閱讀

距離2月8日泰國大選投票日僅剩不到兩週，選情進入白熱化階段，各大政黨為了搶票殺紅了眼，紛紛祭出超豪華的現金發放與福利支票，讓這場選舉演變成一場沒有極限的「民粹大戰」。面對政客們漫天喊價，泰國商界與學界專家紛紛示警，這些缺乏財源規劃的過度承諾，恐怕會讓國家財政陷入長期風險，最後不僅無法救經濟，反而債留子孫。根據《曼谷郵報》報導，向來擅長操作民粹議題的「為泰黨」，這次的政見更是語不驚人死不休。其中最受矚目的旗艦政見是「消費補貼計畫」，承諾民眾消費時政府將幫忙買單70%，民眾只需自付30%。更誇張的是，為泰黨還推出了一個名為「天天發大財」的樂透式政見，承諾每天要抽出9位幸運兒，每人直接發放100萬泰銖，這種近乎賭博式的撒幣手法，在當地引發極大爭議。不讓為泰黨專美於前，其他政黨也紛紛加碼跟進。目前聲勢浩大的「人民黨」主打普及式福利，這張支票每年兌現需要超過1720億泰銖，內容包括2026年起將老人年金提高至1000泰銖、每月發放600至1200泰銖的育兒津貼，以及承諾當選後立即調漲4%的基本工資。老牌的「民主黨」則回防農村票倉，承諾重啟農民收入保障計畫，針對五種大米提供保證收購價格；執政的「泰自豪黨」則聚焦減輕家庭負擔，提出發放國家福利卡、擴大共同支付機制、設定電價天花板，以及設立資產管理公司協助處理小額債務問題。這些牛肉雖然看似鮮嫩多汁，選民能立即有感，但錢從哪裡來卻沒人說得清楚。泰國商會主席波吉接受公共電視台訪問時直言，這些現金補貼的財源若非來自政府預算就是舉債，最終只會推高國債，羊毛出在羊身上，加重的還是全體國民的負擔。他呼籲各政黨應誠實說明資金來源，不要開空頭支票。泰國工業聯合會主席張學善更重話批評，這種民粹式的補貼是「泰國的陷阱」，會讓民眾養成依賴政府撥款的習慣，反而忽視了提升自身的生產力與競爭力。泰國發展研究所包容性發展研究主任頌猜也認為，政府應該分清楚「基本福利」與「民粹撒幣」的界線，資源應該集中在真正弱勢的族群，而非這種大鍋飯式的普發現金。面對各黨競開支票，泰國選舉委員會目前壓力山大。依法選委會必須在1月30日、也就是投票日前9天完成對五大政黨政見的審查，評估其資金來源與可行性。然而，外界對選委會的期待並不高，許多評論認為選委會實際上無權阻止這些高風險政策，除了確認「收到提案」之外，幾乎是一隻無牙的老虎，難以發揮實質的把關作用。