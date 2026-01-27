我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓南部海域驚傳重大船難。一艘載有超過340人的渡輪「特里莎·克斯汀3號」（MV Trisha Kerstin 3），26日凌晨在航行途中不幸沉沒，目前已知造成至少18人罹難、10人下落不明。值得關注的是，這家渡輪公司「Aleson」紀錄不良，這已經是該公司短短三年內發生的第二起重大致命事故，航運安全引發強烈質疑。根據菲律賓海岸防衛隊發布的聲明，這艘渡輪是在25日晚間從民答那峨島西南端的三寶顏市出發，原定前往蘇祿省的和樂島。不料在26日凌晨1時50分左右，船隻突然發出求救訊號，隨後便迅速沒入海中。海岸防衛隊獲報後火速趕往現場，總計救起316人，但仍有18人不幸溺斃，搜救行動目前仍在持續進行中，希望能盡快找回失蹤的10名乘客。巴西蘭省省長哈塔曼透露，大多數獲救的乘客狀況良好，僅有部分年長者因驚嚇或身體不適，需要緊急醫療協助。至於事故原因，官方與生還者說法出現羅生門。海岸防衛隊發言人引述部分生還者說法，指出事發時海象惡劣；但至少有兩名生還者向媒體駁斥，強調船隻傾覆時海面其實「風平浪靜」，並無明顯風浪，詳細沉船原因仍待進一步調查釐清。令人震驚的是，涉事的船運公司「Aleson」並非第一次出包。據《菲律賓星報》報導，該公司安全紀錄相當糟糕，這已是三年來的第二起重大慘劇。2023年3月，該公司旗下一艘渡輪也在同一海域發生火燒船意外，當時造成31人死亡、7人失蹤，是該公司營運47年來最慘重的災難。由於菲律賓是群島國家，擁有7000多個島嶼，民眾高度仰賴渡輪交通，但船隻老舊、管理鬆散加上超載問題頻傳，導致海上事故層出不窮，每年都有數十人因此魂斷大海。