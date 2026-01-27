我是廣告 請繼續往下閱讀

今（27）日是俄羅斯網壇傳奇「沙皇」沙菲（Marat Safin）的46歲生日。身為前世界球王、兩座大滿貫得主及國際網球名人堂成員，沙菲即便退役多年，他那充滿天賦的高壓打法、激情四射的火爆脾氣，以及在墨爾本公園留下的史詩級神蹟，至今仍是老球迷津津樂道的話題。1980年1月27日出生於莫斯科的沙菲，天生具備穆斯林的熱情與倔強。他擁有193公分的高大身材，卻有著如教科書般精準且暴力的雙手反拍。然而，比起他時速突破210公里的發球，更令球迷難忘的是他在場上的「真性情」。沙菲職業生涯曾創下一年摔壞87支球拍、生涯總計摧毀1055支球拍的有趣紀錄。他在名人堂儀式上曾開玩笑說：「我們哭過、摔過球拍、大聲叫喊，偶爾還會『指教』裁判。」這種不掩飾情緒的真性情，讓他收穫許多球迷的專注與支持。在名人堂儀式上沙菲感性地說，來到名人堂就像「孩子進了迪士尼樂園」，他深感榮幸能成為網球歷史的一部分。沙菲的成名之路始於1998年法網，當時年僅18歲的他接連淘汰阿格西（Andre Agassi）與庫爾滕（Gustavo Kuerten）。2000年美網決賽，他更迎來職業生涯的高潮時刻，年僅20歲就以直落三橫掃當時的網壇霸主山普拉斯（Pete Sampras），成為首位捧起美網金盃的俄羅斯球員，隨後登上世界第一寶座。提到沙菲，老球迷腦海中必會浮現2005年澳網的四強賽。當時的費德勒（Roger Federer）正值巔峰，幾乎橫掃網壇，但沙菲在那晚展現了近乎奇蹟的韌性。在瓦解對手多個賽末點後，沙菲在第7個賽末點終於以正手拍致勝球結束戰鬥，這場比賽被譽為澳網史上最經典的戰役之一。他隨後在決賽擊敗地主休伊特（Lleyton Hewitt）二度封王大滿貫。遺憾的是，那晚的史詩大戰過後，緊接而來的左膝傷勢讓這位天才球星在2009年、年僅29歲時就遺憾宣布退役。沙菲與妹妹沙芬娜（Dinara Safina）是網球史上首對都曾高居世界第一的親兄妹組合。退役後的沙菲並未遠離大眾視野，他曾於2011年至2017年擔任俄羅斯國家杜馬議員，成功跨界政壇。沙菲曾被名將貝克（Boris Becker）評價為：「擊球深遠、上網具壓制力，但缺乏專注是最大弱點。」或許正是這份「不完美的完美」，才讓全球粉絲至今仍對他念念不忘。