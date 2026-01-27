我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平生前愛熱鬧，因此乾兒子決定幫他辦一場歡樂的葬禮。（圖／冬瓜行旅提供）

539字長文吐露悲痛 醒來以為他還在廚房

▲Jeremy（中）悲痛發聲，但仍打起精神為曹西平操辦葬禮。（圖／記者葉政勳攝影）

一句話決定怎麼送別 璀璨到最後一刻成追思會核心

哨子成送別信物 盼他開心回天上

買賣比贈與更有利 也降低日後稅負風險

▲曹西平生平檔案（圖／NOWNEWS社群中心製）

資深藝人曹西平上月29日傳出在家中離世，相關消息震撼演藝圈，也讓長年追隨的粉絲一時難以接受，隨著時間推進，距離離世將近30天，乾兒子Jeremy（小俊）21日透過社群「Jeremy 穿洞日常」正式公告追思會資訊，透露追思會《率真・謝幕》將於今（27）日上午10時30分在臺北市立懷愛館舉行，他在文中特別強調，四哥生前喜歡熱鬧、喜歡漂亮，因此希望大家「打扮得漂漂亮亮地來」，把這一天當作來看他的「最後演唱會」，而不是一場沉重的告別。Jeremy在長文中坦言，直到現在仍覺得一切像假的：每天醒來都覺得只要轉過頭，四哥還是在那裡。」會提醒他記得吃飯、衣服多穿點、睡飽沒有，甚至像往常一樣在廚房忙著切他最拿手的涼拌小黃瓜。Jeremy這段日常式的描述，讓不少粉絲看了鼻酸，也讓外界更能理解他在處理後事期間所承受的失落與壓力，Jeremy也提到決定舉辦追思會其實掙扎許久，因為曹西平向來不喜歡麻煩別人，曾說「人走了就走了，安安靜靜就好」，讓他一度不確定這樣的安排是否符合對方心意。促使Jeremy最終拍板的關鍵，是他回想起曹西平生前常說的一句話：「人生無法決定長短，但可以決定精彩的厚度；無論如何，都要璀璨到最後一刻。」在Jeremy的敘述裡，曹西平一生離不開舞台、也離不開表演，更把支持他的粉絲視為「衣食父母」。因此，曹西平的家屬與親友決定不以傳統喪禮的形式進行，而是替他辦一場更貼近他性格與人生樣貌的告別——把追思會做成「最後演唱會」，用更明亮、也更符合他喜好的方式，陪他走完最後一程。追思會另一個引發討論的細節，是Jeremy透露當天將發送象徵曹西平信念的小禮物「哨子」，他在文中寫下希望用「最後的喧譁與燦爛」，送四哥「開開心心地回到天上的家」，去和曹爸爸、曹媽媽團聚。這種把悲傷轉為儀式感的做法，也呼應曹西平向來直率、愛熱鬧、愛漂亮的形象，Jeremy也表示未來會帶著四哥留下的愛與精神，繼續守護「Jeremy穿洞日常」，把這份相伴延續下去。除了追思會消息，曹西平的財產去向近日也再度成為焦點，根據外界流出的不動產交易紀錄，他生前居住的新北市三重住處，權狀合計約48.4坪並含車位，據悉他於2012年以1720萬元購入；而該房產在2023年11月已透過「關係人交易」方式，以1800萬元移轉給一名吳姓自然人，外界推測對象正是乾兒子Jeremy，由於價格被指低於當時行情，消息曝光後引發熱議，也讓曹西平過往「遺產不留給曹家人」的公開說法再次被提起。報導並引述專業觀點指出，若以買賣名義承接房產與房貸，往往在銀行授信與貸款條件上更具彈性；同時，成交價若設定過低，日後出售可能面臨較重的房地合一稅負擔，因此價格「不過低」也被解讀為替承接者預先降低風險。換言之，這筆交易除了呼應曹西平生前的資產安排立場，也反映他在實務操作上做了相對周全的規劃，只是相關細節是否如外界推測，仍有待當事人或家屬進一步說明，避免衍生不必要的臆測與爭議。