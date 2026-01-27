我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平（右）生前透露自己死後遺產不給任何姓曹的人處理，會立遺囑把遺產都給平常照顧他的乾兒子Jeremy（左）。（圖／翻攝自曹西平臉書）

生前表態不留曹家人 1800萬三重宅早已過戶

為乾兒子Jeremy鋪路 低於市價成交

家族爭產風險降到最低 乾兒子Jeremy成關鍵角色

▲曹西平生平檔案（圖／NOWNEWS社群中心製）

資深藝人曹西平去年底離世後，身後財產如何分配成為外界焦點，由於他生前多次公開表態「不留遺產給曹家人」，甚至強調不希望任何曹姓親屬介入處理，相關發言在他過世後被重新翻出，也讓外界高度關注他是否早已完成資產規劃，近日他的不動產交易紀錄被揭露後，證實他並非口頭放話，而是早早完成布局，將最受矚目的三重自住物件在生前就先行移轉，降低日後遺產分配的爭議空間。根據報導與實價登錄資訊，曹西平長年居住的新北市三重區河岸第一排社區大樓，屋齡約15年，權狀合計48.4坪、含1個車位，他在2012年以1720萬元購入，拆算單價約36.1萬元。該戶房產在2023年11月已完成過戶，買方為一名吳姓自然人，交易方式註記為「關係人交易」，成交總價僅1800萬元。房仲估算該區當時行情單價約45至50萬元，推算總價合理落點約2250萬元左右，等於以低於市價約450萬元的價格移轉，被解讀為帶有「平轉、甚至贈與性質」的安排。外界之所以將買方與乾兒子Jeremy連結，關鍵在於曹西平與Jeremy多年同住、互動如父子，且曹西平過去就曾表明財產規劃會以對方為主，這筆交易在金額設定上並非隨意「壓低」，而是兼顧後續實務專家表示以買賣方式移轉，Jeremy可承接房貸並較容易取得銀行授信與核貸條件；另外由於價格不至於低到離譜，也有助降低未來若出售時，因取得成本過低而面臨較重的房地合一稅負壓力。換言之，這是一種把「所有權移轉」與「後續稅務、貸款風險」一起打包考量的做法。曹西平生前與原生家庭關係疏離，卻長年在生活與工作上扶持Jeremy，包含同住多年、協助創業開設飾品店等，情感連結遠超血緣。如今房產早在他離世前兩年完成移轉，代表該資產在法律上已不再屬於遺產範圍，未來即使親屬想主張繼承或討論「特留分」等議題，也可能面臨較高門檻。隨著交易紀錄曝光，外界看見曹西平所謂「不留給曹家人」並非情緒性發言，而是透過提前處分資產的方式，把可能的紛爭往前拆解，也替乾兒子留下更清晰、相對穩定的生活安排。