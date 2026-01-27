我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）議息結果、多家重磅科技企業財報將於本週稍晚公布，市場處於觀望狀態，美股主要指數週一大多收紅。綜合《CNBC》等外媒報導，儘管地緣政治、美國國內政策帶來的不確定性尚存，但美國銀行資產管理集團全國投資策略師海林（Tom Hainlin）認為，消費者狀況似乎依然良好且持續消費，企業盈利能力也不錯，繼續將利潤投入AI及其他生產力工具。本週將有超過90家標普500指數的公司公布季度財報，包含「七巨頭」當中的幾家—臉書母公司Meta、特斯拉(Tesla)、微軟（Microsoft）、蘋果。FactSet的數據顯示，當前財報季表現強勁，已公布財報的公司裡，有76%都超出預期，隨著大型科技公司陸續公布季度財報，AI交易正走向一個關鍵節點。另一方面，投資者也關注華府政局（本月第2起聯邦移民官員在明尼蘇達州槍殺公民事件）、國際貿易局勢是否受美國及加拿大關係緊張影響。受政治與財政風險上升推動，投資人轉向避險資產，黃金價格週一大漲，一度創下每盎司5100美元以上的歷史新高。26日收盤，美股道瓊工業指數漲313.69點或0.64%，收49412.40點；標普500指數漲34.62點或0.50%，收6950.23點；那斯達克指數漲100.11點或0.43%，收23601.36點；費城半導體指數則微挫30.88點或0.39%，收7927.04點。