我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦移民執法官員，24日在明尼蘇達州的明尼阿波利斯市，開槍擊斃1名男子普雷蒂（Alex Pretti），為近期第2起聯邦與地方為了移民衝突，導致平民身亡的事件。儘管聯邦當局宣稱，是因普雷蒂持槍接近執法官員才會釀成悲劇，但相關指控遭到駁斥，民怨持續沸騰，華府派出有「邊境沙皇」之稱的白宮邊境事務主管霍曼（Tom Homan）前往明州，負責移民及海關執法局（ICE）的後續行動。美國總統川普（Donald Trump）週一在自家社群平台發文，表示自己正派遣霍曼到明尼蘇達州，雖然霍曼先前並未參與該地區事務，但也認識、喜歡不少當地人民，強調霍曼「立場強硬但處事公正，將直接向總統滙報工作」。在另一則貼文中，川普又提到自己已經和明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）通過電話，2人在處理移民問題上有點默契，聯邦政府正追捕所有罪犯，沃爾茲非常尊重並理解這一點，也很高興霍曼要去明尼蘇達州，重申聯邦在華盛頓特區、田納西州孟菲斯、路易斯安那州新奧爾良等地方的行動都取得巨大成功，即使是明州，犯罪率也大幅下降。近期在明尼阿波利斯的打擊非法移民行動中，接連發生37歲白人女子古德（Renee Nicole Good）、男性護理師普雷蒂遭ICE人員開槍射殺事件，川普政府試圖為輿論降溫，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）週一在記者會上表示，白宮的任何人，包括川普，都不希望看到有人在美國街頭受傷或喪命，但也不會放棄將涉及暴力犯罪的非法移民，從明尼蘇達州驅逐出境。