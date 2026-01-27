我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨軍購特別條例，將1.25兆瘦身至4000億，國防部記者會秀圖卡反擊。（圖／記者呂炯昌翻攝）

總統賴清德去年宣布8年1.25兆元軍購特別條例草案，提升國家戰力，僅條例遭藍白多次封殺，對此民眾黨主席黃國昌在卸任立委倒數之際，民眾黨昨日公布民眾黨團版本軍購特別條例，將1.25兆瘦身為4000億，並採取1年1期方式編列，每年都需經立法院同意，並保留列管20％約881億，因應突然有必要快速提升作戰能力需求。國防部昨日透過新聞稿反應民眾黨版本後，今（27）日更將召開記者會反擊。民眾黨公布軍購特別條例，強調核心立場首先是，為國防投資必須回歸保衛國家安全與強化不對稱戰力戰略邏輯；特別預算不得成為規避審查的例外工具，須建立分階段、可追蹤的嚴格監督機制；國防安全與財政永續及社會安全應並行不悖，強調「支持國防、反對黑箱、守住民主」。民眾黨說明，特別條例五大特色為明確化採購項目、金額、各項籌獲期程、維持成本；合理化特別預算金額；1年1編列，提出採購與到貨等進度之專案報告；遵守《國防法》，軍事投資建案應將工業合作項目納入規劃；須提出財政衝擊影響評估。國防部昨日在新聞稿詳述美方軍售的嚴格程序，指出所有裝備採購必須先經戰區層級評估、遞交發價書及跨部門審查，目前預算中的品項，是與美方歷時一年密切協商後的成果。另外，武器單價與交運時間，需經美國防部與合約商議約後才能確認，民眾黨團意圖自提版本，恐無視國際對台軍售的標準作業流程。針對民眾黨提出「M109A7自走砲」等5項內容，國防部批評內容「顯不完整」，指出該版本僅擷取部分知會國會程序的項量，完全欠缺專業評估，強調國軍規劃的七大戰力發展，已於本月19日完成立法院機密專報，涵蓋無人機與AI系統等關鍵技術，呼籲政黨提案應回歸專業，不應破壞國家防衛韌性的整體佈局。國防部今日預計舉辦「115年春節加強戰備」媒體邀訪，在出發前於7點30分松指部舉行記者會，秀出軍購流程圖卡，回應民眾黨團版本軍購特別條例。