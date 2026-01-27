台灣自來水公司第一區管理處緊急宣布，今（27）日晚間9時至28日上午9時停水12小時，影響南新街、南榮路、崇安街、曲水街、龍安街（含各巷弄）、仁四路19巷約5000戶用水。台水表示，基隆市八堵路發生自來水幹管漏水，市府與台水原規劃採「不斷水」方式搶修，避免重演先前停水引發民怨。不料實際開挖後，發現800毫米鋼管破損程度與施工環境超出原先評估，施工方案被迫調整，因此改採停水工法，呼籲民眾儘早儲水，市府也強調將持續強化風險控管，避免再度影響民生。另外，深澳坑路141巷內也因配合汰換工程進行用戶外線施工，今日上午9時30分起需停水6.5小時。
◼︎基隆縣1/27停水範圍一次看
🕦停水時間：1月27日晚間21時至1月28日上午9時（共12小時）
📌停水原因：辦理八堵路90號800mm漏水搶修。
📍停水影響區域
南新街、南榮路、崇安街、曲水街、龍安街(含各巷弄)、仁四路19巷。
🕦停水時間：1月27日上午9時30分至下午16時（共6.5小時）
📌停水原因：配合汰換工程進行用戶外線施工。
📍停水影響區域
深澳坑路141巷內。
❗停水注意事項
台灣自來水公司呼籲，用戶應於停水前至少提前6小時完成必要的儲水準備，並在停水期間務必關閉抽水設備電源，以降低發生意外與火災風險。待供水恢復後，建議先全面打開各處水龍頭進行排氣，幫助管線順利通水。
至於位於管線末端、高樓層或地勢較高地區的用戶，水壓回穩可能需要較長時間，屬正常現象；若恢復供水後仍未見來水情形，可立即聯繫自來水公司，將安排人員前往協助處理。
資料來源：台灣自來水公司
